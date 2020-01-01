Шайба Серанова в овертаймі приносить «Кременчуку» перемогу у битві хокейних титанів

Сегодня, 21:28 Просмотров: 294

Сьогоднішню битву хокейних титанів виграв «Кременчук». 15 січня «Кременчук» зустрівся з херсонським «Дніпром». Як повідомляє пресслужба УХЛ, дуже щільно і в'язко обидві команди провели матч, знаючи, що кожна помилка може коштувати пропущеної шайби.





«Кременчук» - «Дніпро» 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 Василенков (Білоусов), 20:14; 1:1 Орлов (Александров), 34:00; 2:1 Серанов (Бондарук, Кисельов), 42:38; 2:2 Чернишенко (Матерухін, - більш.), 51:52; 3:2 Серанов (Кисельов), 62:32.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко; Свищев - Горлушко; Кисельов (К) - Серанов - Бондарук, Орлов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Варава.

Дніпро: Хомутов (Петров); Бєлоусов (А) - Пугачов, Декало - Шепелев, Афанасьєв (А) - Матусевич, Сірченко; Каракулько - Шибаєв - Василенков, Матерухін (К) - Чернишенко - Ромащенко, Янішевський - Кузьмик - Жвачкін, Тимченко - Брага - Целогородцев.





Обережна гра в атаці, акцент на оборону, а також впевнений тил в особі голкіперів привели до того, що на першу перерву команди пішли з нулями на табло.





А ось другу двадцятихвилинку «щуки» почали з місця в кар'єр - на 14-й секунді періоду В'ячеслава Новицького прошив Денис Василенков, самостійно обійшовши двох супротивників і відправивши шайбу в порожній кут воріт. Відповісти господарі змогли лише через 14 хвилин, коли Дмитро Орлов створив класний момент біля воріт Олександра Хомутова і сам же зрівняв цифри на табло.





Третій період пройшов дзеркально другому - спочатку шайбою Єгора Серанова відзначився «Кременчук», а потім вдруге в матчі рахунок зрівняв Дмитро Чернишенко, перевівши матч в овертайм.





У додатковий час доля виявилася на стороні «городян» - колектив Олександра Савицького зміг вдало скористатися видаленням Олександра Матерухіна і вирвати перемогу в цьому поєдинку - вирішальний гол на рахунку Єгора Серанова.





Таким чином, матч завершився з рахунком 3:2 на користь «Кременчука», а команди поділили три очки на користь господарів. Після цієї перемоги «містяни» з 71 балом відірватися від «Дніпра» на 15 очок і впевнено закріпилися на першій сходинці в таблиці.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Кременчук 27 21 2 0 1 0 2 164 37 71 Дніпро 27 16 2 1 1 1 5 130 50 56 Донбас 25 16 0 2 0 2 5 135 39 54 Білий Барс 27 11 1 0 1 2 11 84 88 38 Крижані Вовки 27 4 1 0 0 0 22 58 175 14 МХК Динамо 26 1 0 0 0 1 23 34 216 4





Наступний матч «Кременчук» також зіграє вдома. 18 січня о 14.00 на льодовій арені «Айсберг» підопічні Олександра Савицького зіграють проти донецького «Донбасу».