Шайба Серанова в овертаймі приносить «Кременчуку» перемогу у битві хокейних титанів

Сьогоднішню битву хокейних титанів виграв «Кременчук». 15 січня «Кременчук» зустрівся з херсонським «Дніпром». Як повідомляє пресслужба УХЛ, дуже щільно і в'язко обидві команди провели матч, знаючи, що кожна помилка може коштувати пропущеної шайби.
Шайби: 0:1 Василенков (Білоусов), 20:14; 1:1 Орлов (Александров), 34:00; 2:1 Серанов (Бондарук, Кисельов), 42:38; 2:2 Чернишенко (Матерухін, - більш.), 51:52; 3:2 Серанов (Кисельов), 62:32.
Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко; Свищев - Горлушко; Кисельов (К) - Серанов - Бондарук, Орлов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Варава.
Дніпро: Хомутов (Петров); Бєлоусов (А) - Пугачов, Декало - Шепелев, Афанасьєв (А) - Матусевич, Сірченко; Каракулько - Шибаєв - Василенков, Матерухін (К) - Чернишенко - Ромащенко, Янішевський - Кузьмик - Жвачкін, Тимченко - Брага - Целогородцев.
Обережна гра в атаці, акцент на оборону, а також впевнений тил в особі голкіперів привели до того, що на першу перерву команди пішли з нулями на табло.
А ось другу двадцятихвилинку «щуки» почали з місця в кар'єр - на 14-й секунді періоду В'ячеслава Новицького прошив Денис Василенков, самостійно обійшовши двох супротивників і відправивши шайбу в порожній кут воріт. Відповісти господарі змогли лише через 14 хвилин, коли Дмитро Орлов створив класний момент біля воріт Олександра Хомутова і сам же зрівняв цифри на табло.
Третій період пройшов дзеркально другому - спочатку шайбою Єгора Серанова відзначився «Кременчук», а потім вдруге в матчі рахунок зрівняв Дмитро Чернишенко, перевівши матч в овертайм.
У додатковий час доля виявилася на стороні «городян» - колектив Олександра Савицького зміг вдало скористатися видаленням Олександра Матерухіна і вирвати перемогу в цьому поєдинку - вирішальний гол на рахунку Єгора Серанова.
Таким чином, матч завершився з рахунком 3:2 на користь «Кременчука», а команди поділили три очки на користь господарів. Після цієї перемоги «містяни» з 71 балом відірватися від «Дніпра» на 15 очок і впевнено закріпилися на першій сходинці в таблиці.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Кременчук
|27
|21
|2
|0
|1
|0
|2
|164
|37
|71
|Дніпро
|27
|16
|2
|1
|1
|1
|5
|130
|50
|56
|Донбас
|25
|16
|0
|2
|0
|2
|5
|135
|39
|54
|Білий Барс
|27
|11
|1
|0
|1
|2
|11
|84
|88
|38
|Крижані Вовки
|27
|4
|1
|0
|0
|0
|22
|58
|175
|14
|МХК Динамо
|26
|1
|0
|0
|0
|1
|23
|34
|216
|4
Наступний матч «Кременчук» також зіграє вдома. 18 січня о 14.00 на льодовій арені «Айсберг» підопічні Олександра Савицького зіграють проти донецького «Донбасу».