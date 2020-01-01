Сьогодні стартувала реєстрація вчителів на сертифікацію у 2020 році

Сегодня, 18:01 Просмотров: 398 Комментариев: 1

Заяви на участь у сертифікації прийматимуться до 31 січня

Сьогодні, 15 січня, стартувала реєстрація вчителів початкових класів на сертифікацію у 2020 році. Відповідний наказ оприлюднило Міністерство освіти і науки України.





Зареєструватися на сертифікацію можуть освітяни, які мають педагогічний стаж не менше двох років та на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, яку вказують під час реєстрації.





Сертифікація-2020: що нового чекає на вчителів у цьому році





По-перше, цьогоріч в Україні сертифікацію зможуть пройти удвічі більше вчителів початкових класів, ніж минулого року – до 2000 педагогів. Гранична чисельність освітян у Полтавській області, які можуть взяти участь у сертифікації, становить 69 осіб.





По-друге, сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування – «ЗНО для вчителів». Другим – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Третім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників.





По-третє, однією із важливих відмінностей (у порівнянні з пілотною сертифікацією минулого року) стане відсіювання учасників після кожного з етапів: до кожного наступного переходитимуть ті з них, які вдало пройшли попередній. Також як і раніше, педагог може добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому її етапі.





Як і коли освітянам зареєструватися на сертифікацію

Крок перший. Зібрати необхідні документи.





1. Оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

2. Копію паспорта громадянина України. У разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу.

3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або картки платника податків. Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від ІПН – копію сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки).

4. Довідку із закладу освіти, в якому працює вчитель. Вона має містити наступну інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові;

назву посади з уточненням фаху, за яким працює людина, а також чи є відповідна посада її основним місцем роботи;

загальний стаж педагогічної роботи;

стаж роботи на займаній посаді;

спеціальність згідно з дипломом;

кваліфікаційну категорію;

педагогічне звання (за наявності).



Якщо окремі документи містять розбіжності в персональних даних, необхідно подати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).





Крок другий. Відправити пакет документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти одним із двох шляхів:

надіслати рекомендованим поштовим відправленням;

доставити власноруч.





Важливо: заяви на участь у сертифікації прийматимуться з 15 до 31 січня 2020 року включно.





Дата подання документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на конверті. У разі доставки особисто – за днем отримання у РЦОЯО.





Нагадаємо, що першу пілотну сертифікацію у минулому році успішно пройшли 705 педагогів. Вони отримуватимуть надбавку в 20% до зарплатні, крім того, сертифікація може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.





Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи нової української школи, сертифікація повністю замінить атестацію педагогів.