Провластную газету «Автограф» убрали с насиженного места – там теперь поселятся «Кременчуцькі новини»

Сегодня, 17:17 Просмотров: 2 429 Комментариев: 1

Провластное издание «Автограф» сменило место регистрации и переехало в частный дом. Помещение, которое много лет арендовал «Автограф», перешло на баланс кременчугской коммунальной телерадиокомпании (КТРК).





Теперь редакция «Автографа» находится в этом домике на Мичурина, 37



Газета «Автограф» регулярно публикует исключительно хвалебные материалы о мэре Кременчуга Виталии Малецком и кременчугском нардепе Шаповалове. Также там публикуются исключительно негативные материалы о соперниках мэра и нардепа.



Всё это время «Автограф» арендовал коммунальное нежилое помещение на Переяславской, 42. Этот адрес указывался в газете, как адрес редакции.





24 декабря 2019 года газета вышла ещё с этими исходными данными.





А уже 9 января 2020 года первый выпуск издания вышел с измененными данными – редакция издания переместилась на Мичурина, 37.







Смена адреса произошла несмотря на то, что срок договора аренды помещения на Переяславской у «Автографа» не истек. Согласно данным, размещенным на сайте городского Фонда имущества (на 01.01.2019), срок договора аренды (№180), заключенного коммунальным предприятием КХЖЭП «Автозаводське» с редакцией «Автографа» истекает 04.09.2020. Договор заключен на аренду нежилого помещения площадью 143,1 кв.м на Переяславской, 42. Договор аренды продлен на основании решения исполкома №407 от 10.05.2017 о продлении договоров аренды.



Так в чем же причина переезда?



Ответ на этот вопрос дает текст решения кременчугского исполкома №1747 от 21.12.2019 года. Этим решением коммунальное помещение площадью 143.1 кв. м на Переяславской, 42 безоплатно передается с баланса КХЖЭП «Автозаводське» на баланс коммунальному предприятию «Кременчугская городская телерадиокомпания» (КТРК).



Кстати, остаточная балансовая стоимость помещения достаточно скромная – 140740,21 грн. Первичная балансовая стоимость составляла 520725,73 грн. Но разработчики насчитали очень серьезную суму износа – 379 985,52 грн. Ужас какой, похоже, не берег «Автограф» арендуемое коммунальное помещение.



Как видим, ситуация со сменой адресов регистрации прояснилась. Если бы она касалась любого другого приватного городского издания, можно было бы решить, что его выселили, потому что коммунальное помещение понадобилось коммунальной телекомпании. Но «Автограф» – провластное издание, публикующее дифирамбы о мэре и нардепе. Зачем же его в год выборов (2020-й – год выборов мэра и депутатов горсовета) выселять с насиженного места? Нелогично. Кто же будет весь год петь дифирамбы мэру и нардепу?



Вот тут самое время напомнить, что в год выборов будет кому и кроме «Автографа» петь дифирамбы мэру. Коммунальная телерадиокомпания (КТРК) будет в 2020-м выпускать новую коммунальную газету «Кременчуцькі новини».



Депутаты на бюджетной сессии 12 декабря выделили на финансирование деятельности КТРК в 2020 году 18,4 миллиона





Из этой суммы 9,3 миллиона потратят на выпуск новой газеты. А в год выборов в такой-то газете, существующей за деньги бюджета, тоже кто-то должен писать дифирамбы мэру, его команде и их куратору нардепу. Так почему бы это не делать поднаторевшим в дифирамбах сотрудникам провластного «Автографа»? Теоретически их даже могут взять в штат коммунальной газеты. И платить легальную зарплату из городского бюджета за две работы сразу – за дифирамбы мэру в «Кременчуцьких новинах», и за компромат на его конкурентов в «Автографе». А издания будут как бы разные, и редакционные адреса как бы разные, формальности соблюдены.





КТРК ведь не случайно становится балансодержателем, а не арендатором помещения на Переяславской, 42. У балансодержателя больше прав в отношении недвижимого имущества.





«Там будет подразделение «Кременчуцьких новин»





Но это версия. Чтобы не гадать на кофейной гуще, «ТелеграфЪ» обратился за комментариями к руководителю КТРК Сергею Перепелятнику:









– Какое подразделение КТРК разместит на Переяславской, 42?

– Там будет отделение, которое будет заниматься газетой «Кременчуцькі новини». Вы знаете. что мы будет выпускать газету, у нас добавилось работы, нужны помещения, старого недостаточно.





– Почему вы выбрали именно помещение на Переяславской, 42?

– А что с ним не так?





– Это адрес редакции издания «Автограф», у них ещё срок договора аренды не истек, вы договорились о расторжении договора по согласию сторон?

– Я с «Автографом» не общался, я обратился в Фонд имущества, спросил, какие есть свободные помещения, мне предложили этот вариант.





– Вы рассматриваете возможность взять сотрудников «Автографа» в штат «Кременчуцьких новин»?

– Я об этом ещё не думал.



