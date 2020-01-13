«Він усією душею і серцем вболівав за «Кремінь»: вибуховий кубковий матч пам'яті Дмитра Демиденка

Сегодня, 16:48 Просмотров: 785





























































Фото: Артем Коваленко

Кубкові поєдинки у 6 лігах із футзалу, які розпочалися ще у жовтні, фінішували в один день - 12 січня. Змагання відбулися при заповнених трибунах СК «Політехнік» у домашній атмосфері. Кожен кубок був присвячений людині, яка внесла свій внесок у розвиток футболу в Кременчуці.





Переможці кубка 1 ліги





У 6 лізі «Теплоенерго» переміг АКБ Лінк із рахунком - 8:2. У кубковому протистоянні 5 ліги перемогу здобула команда «Укрторгтранс», яка здолала «Марсель» (3:2). Кубок 5 ліги імені Святослава Ждана переможцям вручив старший син відомого тренера Ігор Ждан. «Брест» переміг «Граліан» (4:3) та отримав кубок 4 ліги імені Сергія Загарія з рук його брата Олександра.











У боротьбі за об'єднаний кубок 2 і 3 ліг імені Михайла Бєлих перемогу завоював амбітний новачок «АТП 15307», який обіграв «Світловодськ» із переконливим рахунком - 4:1.



Справжньою родзинкою кубкових протистоянь стала гра «Транзит Сервіса» й «Шарлісу», які минулого року визнали кращого лише в серії пенальті. Цьогоріч кубок 1 ліги був названий на честь спортивного журналіста Дмитра Демиденка. Дмитро для голови Федерації футболу Кременчука Андрія Недяка та заступника Вадима Маньковського запам'ятався своєю щирістю і яскравими репортажами з матчів «Кременя» та чемпіонатів міста.



Дмитро жив футболом з дитинства. Мама Тетяна згадує, що вперше його на футбол відвів тато, відтоді він не розлучався з футболом до останнього подиху.





- Футбол для нього був пристрастю. Він із 8 років ходив на футбол, іноді не встигав після школи переодягатися, аж так хотів грати, й бігав на полі у шкільній формі. Його першим тренером був Олександр Горностаєв, відомий футболіст та суддя, який помер під час суддівства футбольного матчу. Він також захопив Діму футболом. Коли Діму вперше відвели на тренування, він був у захваті, йому здавалося сказати мало, що йому все сподобалося, тому він сказав, що їх на тренуванні пригостили молоком із тістечком. Звичайно, що насправді цього не було. Відтоді у нас у родині традиція: якщо десь було дуже добре, то ми говоримо, що нас пригощали молоком із тістечком, - поділилася мама Дмитра Демиденка.







- Коли нашій родині було особливо важко, Діму весь час підтримували вболівальники і команда «Кремінь», яку він любив безмежно. Безсумнівно, передусім хочу висловити всім вдячність, людина жива, допоки її пам'ятають, пам'ятає сім'я та рідні, але коли пам'ятає і місто, значить він прожив недаремно і залишив добрий слід на землі. - додала Тетяна Демиденко.



Журналіст після важких операцій та хіміотерапій з останніх сил приходив на стадіон «Кремінь-Арена», а вболівальники, керівництво та футболісти «Кременя» відповідали взаємністю та підтримували Дмитра.









Тому фінал вийшов по особливому домашнім: в обох командах зіграли вихованці та гравці «Кременя», а на трибунах зібралася вся сім'я Дмитра Демиденка. На гру завітала дружина, доньки Дарина та Олександра і батьки, які спеціально приїхали з Полтави.



Відкрила змагання на честь свого тата молодша донька Олександра.









Вона акапельно виконала славень України.









Інтрига в матчі трималася до останньої хвилини. Якщо у першому таймі команди провели розвідку боєм, то другий - став феєрією голів. Після перерви рахунок відкрив футболіст «Кременя» Ігор Кошман, одразу перевагу подвоїв Артем Козлов. «Шарліс» не опустив рук і влаштував справжній камбек - команда не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед.









У «Шарліс» дублем відзначився Денис Галата та гол на рахунку Дениса Дудки. Напруження лише зростало. «Транзит Сервіс» йде «ва-банк» та знімає голкіпера на користь шостого польового гравця, проте заробляє 6 фол, але тут голкіпер Роман Скок відбиває удар Дениса Галати. Рахунок на табло залишається 3:2 на користь «Шарлісу».





Головний кубок переможцям вручив батько Дмитра Вадим Демиденко.





На фото: заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський, Вадим Демиденко та капітан "Шарліс" Олег Галата





Він подякував за те, що минулий рік Кременчук був разом із його сином.









Дениса Галату, який зіграв разом із татом, визнали кращим гравцем у команді «Шарліс».





- У нас досвідчена команда, додалося багато молодих гравців, серед яких і я. Досвідчені гравці змогли нам підказати в потрібний момент, як треба зіграти. За рахунок морально-вольових якостей змогли перевести рахунок у переможний, - зазначив Денис Галата.





Олег та Денис Галати



Капітан «Шарлісу» Олег Галата зауважив, що команда суперників також була налаштована на перемогу, але перевага спочатку була на боці суперників, а потім його команди.





Кращим гравцем у команді «Транзит Сервіс» став Ігор Кошман.





- Двоякі відчуття. Наче 2:0 вигравали, гра була під нашим контролем, але пропустивши перший гол, команда незрозуміло чому почала розсипатися. Після третього голу було важко відігратися. Якийсь не фарт: уже третій рік поспіль поруч з кубком, але не можемо виграти.





Ігор Кошман - кращий гравець "Транзит Сервісу"



Юрій Павлик із команди «Шарліс», який зараз захищає кольори МФК «Кремінь», поділився своїми враженнями від гри та спогадами про Діму.





- Перемогли завдяки характеру, плюс, на мою думку, «Транзит» завчасно повірив у свою перемогу. З Дімою перетинався часто, він завжди був привітним і життєрадісним, він усією душею і серцем уболівав за «Кремінь». - сказав Юрій.



