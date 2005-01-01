Бібліотекарі запрошують кременчужан святкувати Масницю на «Жіночій Січі»

Сегодня, 07:12 Просмотров: 383

29 лютого з 14.00 по 16.00 на площі Перемоги на містян чекає святкування Масниці в кращих українських традиціях.









Свято Колодія має одну цікаву традицію – впродовж усього тижня святкування заміжні жінки збиралися у шинку для чествування колодки, що проходила увесь цикл життя – народжувалася, хрестилася, жила і помирала. Вважалося, що колодка символізувала зиму, що має поступитися весні.





Бібліотекарі ж запрошують відвідати локацію під назвою «Жіноча Січ», куди можна прийти всім без виключення. На кременчужан чекатимуть цікаві та захоплюючі майстер-класи по зав’язуванню хустки та по виготовленню яскравих сонечок із паперових трубочок. А на юних відвідувачів чекає «Дерево дитячих мрій», де кожен охочий може допомогти дереву розквітнути листочками-мріями, які обов’язково збудуться!