Началась Масленичная неделя: как встречать

Сегодня, 07:09 Просмотров: 3 680

Считается, кто плохо веселится на Масленицу, того будут преследовать неудачи до следующего года

Сегодня, 24 февраля, началась Масленичная неделя. Масленица - древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В этом году она продлится до 1 марта.





У Масленицы есть два главных символа – соломенное чучело Марены и блины. Чучело делают из соломы, наряжают в женскую одежду, а затем сжигают. Этот ритуал означал окончание зимы. В Кременчуге сожжение Марены запланировано на 1 марта. Жечь будут на прощади Победы.







В народной традиции Масленица не обходится без хороводов и гуляний. Так, в почете был круг как символ солнца. На деревянное колесо вешались разноцветные ленты и люди разгуливали с ним по селу. Считалось, кто плохо веселится, того будут преследовать неудачи до следующего года.





Празднование Масленицы тоже невозможно без блинов, они символизируют солнце своей круглой формой и золотистым цветом. Считалось, что чем больше испечь блинов, тем больше солнца и тепла будет весной и летом.





Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица – понедельник, вторник и среду и Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются.





Каждый день Масленицы имеет свое название и назначение:





Понедельник, 24 февраля – «встреча»





В этот день делают ледяные горки. В древности верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучшим будет урожай.





Вторник, 25 февраля – «заигрыши»





В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованное веселье блинами.





Среда, 26 февраля – «лакомка»





Все хозяйки этого дня готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, конечно, остаются на первом месте. Зать приходит в гости к тёще.





Четверг, 27 февраля – «разгуляй»





С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь – гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.





Пятница, 28 февраля – «тещины вечерки»





Огромное количество обычаев в этот день направлена ??на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе соответствующей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ – угощают их блинами.





Суббота, 29 февраля – «золовкины посиделки»





В этот день молодая невестка приглашает своих родных и родных мужа к себе.





Воскресенье, 1 марта – «Прощеное воскресенье»





В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста.





Со 2 марта гуляния прекращаются, в силу вступает Великий пост, который продлится до 18 апреля.

