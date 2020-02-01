Верба та стрічки: площу Перемоги вже готують до святкування Масляної

Сегодня, 17:27 Просмотров: 161





Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 21 лютого, «ТелеграфЪ» помітив, що площу Перемоги вже почали готувати до святкування Масляної, яке проходитиме у Кременчуці протягом трьох днів – з 28 лютого по 1 березня.





Працівники «Благоустрою Кременчука» прикрашають арку: на ній на зміну хвої та новорічним кулькам, які красувалися тут взимку, з'являються вже весняні мотиви – гілочки верби та різнокольорові стрічки. Скоро на площі встановлять містечко, де частуватимуть кременчужан під час свята.









Нагадаємо, що у зв'язку з етнодійством проводів зими у центрі міста буде на тиждень перекритий рух транспорту.