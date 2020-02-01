Кременчуг

Верба та стрічки: площу Перемоги вже готують до святкування Масляної

Сегодня, 17:27 Просмотров: 161

 

Комунальники прикрашають арку у весняній тематиці
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 21 лютого, «ТелеграфЪ» помітив, що площу Перемоги вже почали готувати до святкування Масляної, яке проходитиме у Кременчуці протягом трьох днів – з 28 лютого по 1 березня.


Працівники «Благоустрою Кременчука» прикрашають арку: на ній на зміну хвої та новорічним кулькам, які красувалися тут взимку, з'являються вже весняні мотиви – гілочки верби та різнокольорові стрічки. Скоро на площі встановлять містечко, де частуватимуть кременчужан під час свята.


Кременчужани проводжатимуть зиму спаленням Марени (план заходів)


Нагадаємо, що у зв'язку з етнодійством проводів зими у центрі міста буде на тиждень перекритий рух транспорту.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: Масленица Масляна Площадь Победы
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