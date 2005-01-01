Через святкування Масляної у центрі Кременчука на тиждень обмежать рух

Рух автотранспорту буде тимчасово закрито з 6.00 24 лютого до 16.00 2 березня включно
Через святкування Масляної у центрі Кременчука тиждень буде обмежено рух. Як повідомляє пресслужба мерії, з метою належного проведення етнодійства проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна» рух автотранспорту буде тимчасово закрито з 6.00 24 лютого до 16.00 2 березня включно.
Буде також заборонено проїзд та паркування автотранспорту з встановленням відповідних дорожніх знаків від перехрестя вул. Генерала Жадова з пл. Перемоги до перехрестя вул. Коцюбинського з вул. Ігоря Сердюка.