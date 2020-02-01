Педагоги, які займалися репетиторством у 2019 році, мають задекларувати свої доходи

Сегодня, 14:32 Просмотров: 803 Комментариев: 7

Податкова служба закликає викладачів та учителів подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 30 квітня

Учителі та викладачі, які упродовж 2019 року надавали репетиторські послуги учням, студентам або дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, зобов’язані задекларувати свої доходи. Про це повідомляє Кременчуцьке управління ГУ Державної податкової служби України у Полтавській області.





На сьогоднішній день до репетиторських послуг належать:

виконання контрольних, курсових, дипломних робіт;

підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів;

позашкільне навчання з будь-яких предметів тощо.





Таким чином, педагоги, які отримували упродовж 2019 року такі неоподатковані доходи, у обов’язковому порядку мають подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Після чого сплатити до бюджету нарахований податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.





Декларацію про доходи можна подати особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або відправити до податкової в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.





Важливо: декларацію необхідно подати не пізніше 30 квітня 2020 року.



