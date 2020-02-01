Кременчуг, Образование

Педагоги, які займалися репетиторством у 2019 році, мають задекларувати свої доходи

Сегодня, 14:32 Просмотров: 803 Комментариев: 7

 

Податкова служба закликає викладачів та учителів подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 30 квітня

Учителі та викладачі, які упродовж 2019 року надавали репетиторські послуги учням, студентам або дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, зобов’язані задекларувати свої доходи. Про це повідомляє Кременчуцьке управління ГУ Державної податкової служби України у Полтавській області.


На сьогоднішній день до репетиторських послуг належать:

  • виконання контрольних, курсових, дипломних робіт;
  • підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів;
  • позашкільне навчання з будь-яких предметів тощо.


Таким чином, педагоги, які отримували упродовж 2019 року такі неоподатковані доходи, у обов’язковому порядку мають подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Після чого сплатити до бюджету нарахований податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.


Декларацію про доходи можна подати особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або відправити до податкової в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.


Важливо: декларацію необхідно подати не пізніше 30 квітня 2020 року.


1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: minfin.com.ua
Теги: учитель преподаватель педагоги декларация доходы налоговая

Комментарии: 7

207
stronzo:
Сегодня, 14:35

І забов'язати надавати послуги репетиторства тільки за наявності касового апарату.


+16
296
sure:
Сегодня, 14:41

Нищие  нужно больше платить налогов, богатым уже нечего воровать из казны.


+16
2 090
evil:
Сегодня, 15:04

Давай еще и медсестер шмонать будем. А то вдруг она со своей минималкой кому-то на дому левые уколы сделала и поди жирует. Икру красную на хамон намазывает и хеннесси запивает...

Беда в том что как липу как всегда обдирают самые незащищенные слои населения. Тех, кто выживает как может. 

Они так и норовят всунуть свой проворный нос в межъягодичное пространство самого бедного налогоплательщика дабы унюхать чем питался тот накануне...

Их никогда не увидешь там, где как раз и следовало сунуть нос, откуда у внезапно нифигасебекак разбогатевшего пинокио деньги.

Смотришь на эту мразь типа Дубинского. По сути мне все равно где он взял эти 24 квартиры, 17 автомобилей и 2 дома. Хоть он на**сал их, мне все равно. Меня интересует сколько с этого имущества ГУ ДПС взяла с Дубинского налогов? Ответ все знают, сколько...

Вот потому то, как когда-то говорил Петр Подгородецкий, хочется взять пулемет и строчить по им всем без остановки так, чтобы ошметки летели в разные стороны...

 

 


+22
760
shoni1970:
Сегодня, 15:12

Вчителів "зробили ще раз". Граблі вони такі.


+7
3
lenamartha1:
Сегодня, 15:42

Ха-ха-ха, мало того, что с зарплатой накололи, еще и это. А как же со мной спорила учительница начальных классов, голосовавшая за Зеленского, что он выполнит свое обещание. А тут такой поворот) Нараша, привет! 


+11
3 345
zzzzzz:
Сегодня, 15:58

ура товарищи, слава зеленомойскому! 


+5
35
Dmytro8:
Сегодня, 17:50

Интересно, найдутся ли те, кто это сделает?)


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх