Кременчужанка «дружина ІДІЛу» знаходиться в найбільшому таборі для біженців

Сегодня, 13:13 Просмотров: 1 471 Комментариев: 9

В таборі біженців Аль-Хоул в Сирії мешкає кілька десятків громадянок України зі своїми дітьми. У цьому місці утримують

Українських дружин убитих або полонених бойовиків Ісламської держави, вони благають повернути їх з дітьми до України. Як повідомляється у сюжеті ТСН.Тиждень, табір із десятками тисяч жінок та дітей на території Сирії тримають під вартою 400 охоронців. Тут немає шкіл та магазинів, інтернету й телефону, бракує медичної допомоги та елементарних ліків і води. За рік у цьому таборі померли понад 400 малюків. Так діти розплачуються за злочини своїх батьків і помилки матерів.





За парканом утримують понад 70 тисяч дітей та їхніх мам, яких називають «дружинами ІДІЛу». Жінки з Африки, Америки, Азії, Європи.





Табір для іноземок розділений на дві частини: жінки, які живуть у більшому секторі, побудували радикальний ісламський матріархат. Охоронці кажуть, тут діють суворі порядки, і вбивство - звичайна справа. Вони не зреклися своїх поглядів і не приховують, що чекають на повернення ІДІЛ.





Аліме Аббасова з Кременчука дізналася від українських журналістів, що її чоловік живий: «Чоловік Наріман теж з України. Просто сама вирішила з ним поїхати, тому що люблю його, і це помилка - приїхати сюди».





Її Наріман добровільно долучився до терористів. Наразі він перебуває у в'язниці, в якій утримують іноземців-бойовиків «ІДІЛ» або тих, кого підозрюють, що воювали на боці «Ісламської Держави». Серед них є й громадянин України.





Худорлявий, невисокий Наріман Аббасов геть не схожий на жорстокого бойовика. Ми знаємо, що він воював, утім, полонений намагається переконати, що приєднався до «ІДІЛу» винятково з гуманітарних міркувань.

«А що сказати? Я ж не воював. Допомагав мусульманам. І не шкоду ю, що допомагав. Деякі є речі, про які ш кодую, не буду про них говорити, а загалом не жалкую. Якщо треба, я і в Україні зараз чим треба допоможу», - додав він.



