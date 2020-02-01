Кременчуг, Украина, Мир

Кременчужанка «дружина ІДІЛу» знаходиться в найбільшому таборі для біженців

Сегодня, 13:13 Просмотров: 1 471 Комментариев: 9

 

Жінка з Кременчука має надію повернутися додому

В таборі біженців Аль-Хоул в Сирії мешкає кілька десятків громадянок України зі своїми дітьми. У цьому місці утримують

Українських дружин убитих або полонених бойовиків Ісламської держави, вони благають повернути їх з дітьми до України. Як повідомляється у сюжеті ТСН.Тиждень, табір із десятками тисяч жінок та дітей на території Сирії тримають під вартою 400 охоронців. Тут немає шкіл та магазинів, інтернету й телефону, бракує медичної допомоги та елементарних ліків і води. За рік у цьому таборі померли понад 400 малюків. Так діти розплачуються за злочини своїх батьків і помилки матерів.


За парканом утримують понад 70 тисяч дітей та їхніх мам, яких називають «дружинами ІДІЛу». Жінки з Африки, Америки, Азії, Європи. 


Табір для іноземок розділений на дві частини: жінки, які живуть у більшому секторі, побудували радикальний ісламський матріархат. Охоронці кажуть, тут діють суворі порядки, і вбивство - звичайна справа. Вони не зреклися своїх поглядів і не приховують, що чекають на повернення ІДІЛ.


Аліме Аббасова з Кременчука дізналася від українських журналістів, що її чоловік живий: «Чоловік Наріман теж з України. Просто сама вирішила з ним поїхати, тому що люблю його, і це помилка - приїхати сюди».


Її Наріман добровільно долучився до терористів. Наразі він перебуває у в'язниці, в якій утримують іноземців-бойовиків «ІДІЛ» або тих, кого підозрюють, що воювали на боці «Ісламської Держави». Серед них є й громадянин України.


Худорлявий, невисокий Наріман Аббасов геть не схожий на жорстокого бойовика. Ми знаємо, що він воював, утім, полонений намагається переконати, що приєднався до «ІДІЛу» винятково з гуманітарних міркувань.

«А що сказати? Я ж не воював. Допомагав мусульманам. І не шкодую, що допомагав. Деякі є речі, про які шкодую, не буду про них говорити, а загалом не жалкую. Якщо треба, я і в Україні зараз чим треба допоможу», - додав він.


4
Автор: Альона Душенко Источник фото: Андрій Цаплієнко Источник видео: ТСН
Теги: ІДІЛ беженцы

Комментарии: 9

991
route 66:
Сегодня, 14:25

Гарна це новина чи погана?


+1
65
ekobilske:
Сегодня, 14:50

Цитата: route 66
Гарна це новина чи погана?

Мені здається що це новина про те що треба мізки мати, а не "я его люблю, с ним паехала". Як може буди шкода людей що добровільно їдуть в іншу країну вбивати? Нехай залишається там, я не думаю що тут хтось хоче щоб подібні люди ходили поміж нас.


+14
933
hunter:
Сегодня, 15:28

Цитата: ekobilske

Як може буди шкода людей що добровільно їдуть в іншу країну вбивати? Нехай залишається там, я не думаю що тут хтось хоче щоб подібні люди ходили поміж нас.

А ваше мнение такое же и про интернациональный легион ,который воюет на донбасе в рядах ВСУ? Они тоже получили гражданство и будут ходить рядом с вами.


-8
65
ekobilske:
Сегодня, 15:51

Цитата: hunter

Цитата: ekobilske

Як може буди шкода людей що добровільно їдуть в іншу країну вбивати? Нехай залишається там, я не думаю що тут хтось хоче щоб подібні люди ходили поміж нас.

А ваше мнение такое же и про интернациональный легион ,который воюет на донбасе в рядах ВСУ? Они тоже получили гражданство и будут ходить рядом с вами.

Они взрывают гражданских? Головы режут? Или может приехали незаконно в чужую страну, заниматься террористической деятельностью? Интересное у Вас сравнение конечно.


+8
933
hunter:
Сегодня, 15:54

Цитата: ekobilske

 

Интересное у Вас сравнение конечно.

Вы так ничё и не поняли.


-4
65
ekobilske:
Сегодня, 15:55

Цитата: hunter
Вы так ничё и не поняли.
Объясните, если Вы имеете в виду что-то другое


0
3 345
zzzzzz:
Сегодня, 15:56

Цитата: hunter
и про интернациональный легион
ну вы же не хотите защищать свою Родину, приходится за ваши деньги нанимать чужую армию, а соседняя армия какую родину у нас защищает?


+3
174
vsio nadoelo:
Сегодня, 16:43

Соседняя армия защищает свою Родину. И нас беспокоет не соседняя армия и соседняя страна, а то что творится в нашей стране.


+1
2 282
Dmitriys:
Сегодня, 17:00

Я думаю в Украине нет места всякому мусору по имени ИГИЛ. Это не войны это свиньи да пусть простят животные. Кто вступил в ряды могила не может рассчитывать на милость не зависимо дети или взрослые. Все они совершая теракты или казни чаще всего мирного населения это неравный бой.


+2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх