Після подій у Нових Санжарах відкрили кримінальне провадження через розпалювання міжрасової ворожнечі

Сегодня, 17:02 Просмотров: 562 Комментариев: 1

У Кабміні провели брифінг щодо подій у Нових Санжарах

Сьогодні, 21 лютого, у Кабміні провели брифінг щодо учорашніх подій у Нових Санжарах. Заступник Міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль зазначив, що евакуйовані люди пройшли обстеження в обсервації, тобто в санаторії. Ознак хвороби не виявили.









Їжу евакуйованим доставляє інша організація на умовах кейтерінгу. Посуд перед утилізацією обробляється.





Заклад має окреме водопостачання та відокремлену каналізацію. Стічні води обробляються відповідно до санітарних норм, які притаманні для інфекційних медзакладів. Небезпеки для інших немає.





Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що ситуація в Санжарах спокійна. Спокій охороняють 320 нацгвардійців, 70 поліцейських та 16 працівників ДСНС. За словами Геращенка, ситуація під контролем.





Також заступник Авакова зазначив, що порушено 5 кримінальних справ за статтями масових заворушень, незаконне перекриття транспортних магістралей, хуліганство та розпалювання релігійної, міжрасової ворожнечі.





- Окремі представники Нових Санжар дозволяли незаконні висловлювання на адресу іноземних громадян, - повідомив Геращенко.





Також відомо, що порушили кримінальне провадження по факту погрози чи насильству проти працівника правоохоронного органу.







