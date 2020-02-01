У кременчуцькій багатоповерхівці стався витік газу — мешканці вчасно зателефонували «104»

Кременчужанка Ксенія, у будинку якої трапився цей випадок, закликає кременчужан бути пильними і у подібних випадках одразу повідомляти в аварійну газову службу, адже це може врятувати життя
У ніч з 20 на 21 лютого у кременчуцькій багатоповерхівці за адресою проїзд Арсенальний, 2 стався витік газу. Мешканці вчасно зорієнтувалися та зателефонували на лінію «104».
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Ксенія, яка розповіла інцидент, що стався у її будинку:
Коли у під'їзді мешкає більшість пенсіонерів — є ймовірність того, що хтось забув вимкнути конфорку або через стан здоров'я не помічає, як плиту залило і замість готування їжі небезпечний газ отруює людину.
Запах газу у під'їзд йшов з квартири, у котрій мешкає старенька бабуся. Коли на місце прибула аварійна газова служба, працівники дійсно підтвердили, що у помешканні був витік газу.
Пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз» прокоментувала, що жінка поважного віку відкрила вентель, вочевидь відволіклась та забула про те, що газ ввімкнений. Так і стався витік.
Вона наголошує, яке велике значення має безпека будинку, і просить на її прикладі показати кременчужанам як важливо бути пильними і обов'язково зателефонувати у газову службу, якщо біля будинку або у під'їзді тхне газом. Адже на це ви витратите п'ять хвилин, але пильність може врятувати життя вам та вашим сусідам.
Як виявити витік газу:
Якщо ви виявили витік газу, перш за все треба повідомити у аварійну газову службу за номером «104», після цього слід відкрити вікна у приміщенні. Справа в тому, що природний газ в 1,8 рази легший за повітря — він піднімається вгору і легко виводиться назовні через відчинене вікно.
Також не слід вмикати чи вимикати освітлення та електроприлади, щоб не спровокувати утворення іскри, не можна користуватися вогнем або палити.