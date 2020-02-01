У кременчуцькій багатоповерхівці стався витік газу — мешканці вчасно зателефонували «104»

Сегодня, 16:34 Просмотров: 684 Комментариев: 1

Кременчужанка Ксенія, у будинку якої трапився цей випадок, закликає кременчужан бути пильними і у подібних випадках одразу повідомляти в аварійну газову службу, адже це може врятувати життя

У ніч з 20 на 21 лютого у кременчуцькій багатоповерхівці за адресою проїзд Арсенальний, 2 стався витік газу. Мешканці вчасно зорієнтувалися та зателефонували на лінію «104».





До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Ксенія, яка розповіла інцидент, що стався у її будинку:





Сьогодні вночі зіткнулися з ситуацією, що погрожувала життю людей у під'їзді п'ятиповерхового будинку. Десь біля опівночі здалося, що у під'їзді тхне газом! Оскільки це дуже небезпечно — вирішили викликати аварійну газову службу, і не помилилися!

Коли у під'їзді мешкає більшість пенсіонерів — є ймовірність того, що хтось забув вимкнути конфорку або через стан здоров'я не помічає, як плиту залило і замість готування їжі небезпечний газ отруює людину.





Запах газу у під'їзд йшов з квартири, у котрій мешкає старенька бабуся. Коли на місце прибула аварійна газова служба, працівники дійсно підтвердили, що у помешканні був витік газу.





Пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз» прокоментувала, що жінка поважного віку відкрила вентель, вочевидь відволіклась та забула про те, що газ ввімкнений. Так і стався витік.





Оскільки це було вночі — не хочеться й думати чим все могло закінчитися! — підсумовує Ксенія.





Вона наголошує, яке велике значення має безпека будинку, і просить на її прикладі показати кременчужанам як важливо бути пильними і обов'язково зателефонувати у газову службу, якщо біля будинку або у під'їзді тхне газом. Адже на це ви витратите п'ять хвилин, але пильність може врятувати життя вам та вашим сусідам.





Як виявити витік газу:

за запахом (природний газ нічим не пахне, тому його спеціально одорують, додаючи до нього речовину, запах якої нагадує «аромат» тухлих яєць);

на слух (в місцях стиків і з'єднань труб і шлангів газ може витікати із шиплячим звуком);

візуально (на відкритій місцевості в місці витоку газу влітку може пожовтіти трава, а взимку стати бурим сніг).





Якщо ви виявили витік газу, перш за все треба повідомити у аварійну газову службу за номером «104», після цього слід відкрити вікна у приміщенні. Справа в тому, що природний газ в 1,8 рази легший за повітря — він піднімається вгору і легко виводиться назовні через відчинене вікно.





Також не слід вмикати чи вимикати освітлення та електроприлади, щоб не спровокувати утворення іскри, не можна користуватися вогнем або палити.