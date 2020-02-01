Происшествия

У кременчуцькій багатоповерхівці стався витік газу — мешканці вчасно зателефонували «104»

Сегодня, 16:34 Просмотров: 684 Комментариев: 1

Кременчужанка Ксенія, у будинку якої трапився цей випадок, закликає кременчужан бути пильними і у подібних випадках одразу повідомляти в аварійну газову службу, адже це може врятувати життя

У ніч з 20 на 21 лютого у кременчуцькій багатоповерхівці за адресою проїзд Арсенальний, 2 стався витік газу. Мешканці вчасно зорієнтувалися та зателефонували на лінію «104».


До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Ксенія, яка розповіла інцидент, що стався у її будинку:


Сьогодні вночі зіткнулися з ситуацією, що погрожувала життю людей у під'їзді п'ятиповерхового будинку. Десь біля опівночі здалося, що у під'їзді тхне газом! Оскільки це дуже небезпечно — вирішили викликати аварійну газову службу, і не помилилися!


Коли у під'їзді мешкає більшість пенсіонерів — є ймовірність того, що хтось забув вимкнути конфорку або через стан здоров'я не помічає, як плиту залило і замість готування їжі небезпечний газ отруює людину.


Запах газу у під'їзд йшов з квартири, у котрій мешкає старенька бабуся. Коли на місце прибула аварійна газова служба, працівники дійсно підтвердили, що у помешканні був витік газу.


Пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз» прокоментувала, що жінка поважного віку відкрила вентель, вочевидь відволіклась та забула про те, що газ ввімкнений. Так і стався витік.


Оскільки це було вночі — не хочеться й думати чим все могло закінчитися! — підсумовує Ксенія.


Вона наголошує, яке велике значення має безпека будинку, і просить на її прикладі показати кременчужанам як важливо бути пильними і обов'язково зателефонувати у газову службу, якщо біля будинку або у під'їзді тхне газом. Адже на це ви витратите п'ять хвилин, але пильність може врятувати життя вам та вашим сусідам.


Як виявити витік газу:

  • за запахом (природний газ нічим не пахне, тому його спеціально одорують, додаючи до нього речовину, запах якої нагадує «аромат» тухлих яєць);
  • на слух (в місцях стиків і з'єднань труб і шлангів газ може витікати із шиплячим звуком);
  • візуально (на відкритій місцевості в місці витоку газу влітку може пожовтіти трава, а взимку стати бурим сніг).


 

Якщо ви виявили витік газу, перш за все треба повідомити у аварійну газову службу за номером «104», після цього слід відкрити вікна у приміщенні. Справа в тому, що природний газ в 1,8 рази легший за повітря — він піднімається вгору і легко виводиться назовні через відчинене вікно.


Також не слід вмикати чи вимикати освітлення та електроприлади, щоб не спровокувати утворення іскри, не можна користуватися вогнем або палити.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: газ Кременчуггаз многоэтажка

Комментарии: 1

4 053
почемучка:
Сегодня, 16:51

Чиста випадковість, яка вберегла життя бабці, і будинок. Важко уявити наслідки від випадкової іскри. Молодчинка.

Ще раз наголошую, і цей випадок цьому доказ, що угарний і природній газ важко виявити. Власне бабця в квартирі не виявила. Тому наполеглева порада стати власником газосигналізатора.

Маю і я досвід спілкування з газовою службою. Проходячи біля будинку в приватному секторі почув різький характерний запах газу. Пройшув ледь далі - запах зник. Повернувся - та нє! Смердить! Якраз в тому районі розміщений газ. лічильник на відстані 4 м. від забору. Хто зна, чи це від нього, чи з будинку вже йде такий штир. Звоню в газову.Давай вони мені соплі жувати "а може ви помиляєтесь, а ми не маєм права, а чому ви рішили" і т.д. Кажу - не хочете - не виїзджайте, я свою роботу виконав, повідомив. Через 2 години звонять мені. Приїхав я так розумію майстер. Спитав точну адресу. Не знаю чи заходили, і чи заходили в двір і в будинок, але голос майстра був незадоволений.


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