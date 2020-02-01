Нереалізований пенальті та «мирова» у матчі «Кремінь» - «Полтава»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 299 Комментариев: 2





















































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 21 лютого, футболісти «Кременя» провели передостанню гру у другому зборі підготовки до чемпіонату. Підопічні Сергія Свистуна зіграли вдома з «СК «Полтава». Як і минулої зустрічі команди розписали «мирову» - 0:0.

«Кремінь» - «Полтава» - 0:0

Нереалізований пенальті: Мурашов 6’

«Кремінь»: Олійник, Мурашов та 9 новачків, у другому таймі вийшли: Закорський, Куць, Янаков та 8 новачків

«Полтава»: Тельнов, Власенко, Підлепич, Карась, Полтавець, Абазов, Бакланов, Шмиголь, Фоменко, Куімов, Тимченко. На заміну виходили: Старовойтов, Горжуй, Червонцев, Горбунов, Пономаренко, Гутиря, Савенков





За секунду до пенальті

У «Кременя» в першому таймі вийшли голкіпер Андрій Олійник та Євген Мурашов, який повернувся на поле після невеликої травми. На початку матчу у штрафному майданчику в ігровому моменті Євген Мурашов зіштовхнувся з голкіпером «Полтави» - арбітр вказав на «точку». Євген пішов виконувати пенальті, але на жаль не зміг обіграти воротаря. До перерви обидві команди мали моменти, але рахунок до перерви так і залишився – 0:0.

Другий тайм виявився жвавішим. У «Кременя» на поле вийшли Влад Закорський, Іван Куць та Іван Янаков з капітанською пов’язкою. Полтавці також зробили ряд замін.

У нас потужні удари у ворота суперника мали Артем Козлов та Іван Куць, ще один хороший момент вийшов у їх зв’язці. Полтавці також створили кілька небезпечних моментів біля наших воріт. Команди вдруге в цьому році оформлюють нічию.

Наступний матч «Кремінь» зіграє у понеділок. 24 лютого о 12.00 «Кремінь» вдома прийме «Олімпію» Савинці. Цією грою кременчуцькі футболісти завершать другий збір підготовки до чемпіонату Першої ліги.