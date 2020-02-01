На Полтавщині зупинили водія-алкорекодсмена: вміст алкоголю перевищив норму в 13 разів

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20 лютого на автодорозі Миргород - Опішня (неподалік села Полив'яне) близько 16.00 поліцейські виявили водія, який вразив рівнем алкогольного сп'яніння. Чоловік за кермом автівки Opel «надув» в алкотестер 2,63 проміле алкоголю (при нормі в 0,2 проміле). Про це інформує Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області.





Поліцейські з'ясували, що 35-річний мешканець Миргородського району керував машиною у стані сп’яніння повторно і був позбавлений судом права керування.





На чоловіка поліцейські склали протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння повторно, протягом року) та винесли постанову за ч.4 ст.126 КУпАП (керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами).



