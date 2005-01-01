Двох кременчуцьких експатрульних випустили з-під варти

Сегодня, 15:05 Просмотров: 772 Комментариев: 2

Сьогодні, 21 лютого, у Крюківському районному суді продовжили міру запобіжного заходу чотирьом колишнім патрульним. Одному з підозрюваних інкримінують перевищення влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством. Трьох також підозрюють у розбійному нападі.





Нагадаймо, двоє підозрюваних перебували в СІЗО, двоє - під домашнім арештом.





Прокурори наполягали на продовженні міри запобіжних заходів. Обґрунтовували тим, що ризики не змінилися. Троє з обвинувачених заперечували.





Зокрема підозрюваний Євген К. сказав, що 420 діб сидить під вартою, багато чого змінилося. Чоловік повідомив, що свідків допитали, тому ризики змінилися. Також зазначив, що у нього є малолітні діти.





Адвокат підозрюваного Олексія Ш., який також перебував під вартою, поставив риторичне питання щодо того, які можуть бути ризики, коли свідки допитані. Також адвокат розповів, що у його підзахисного жінка перенесла кілька операцій, а матір нещодавно захворіла - у неї стався інсульт.





Після цього прокурор Сергій Кириченко сказав, що цим не можна прикриватися та виправдовувати свою поведінку, яка виразилася у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.





- Мабуть, потрібно було краще думати перед тим, як вчиняти злочин, про свою мати.





Суд ухвалив рішення змінити підозрюваним Євгену К. та Олексію Ш. тримання під варто на цілодобовий домашній арешт. Щодо підозрюваного Павла П., якого нещодавно випустили із СІЗО, клопотали змінити цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт. Але у цьому колегія суддів відмовила.





Ще один підозрюваний продовжить перебувати під домашнім арештом.