Ароматний протест спрацював: мерія Кременчука відклала питання про КАТП як єдиного виконавця послуг

Сегодня, 14:31 Просмотров: 220

На засіданні виконкому затвердили результати конкурсу лише по одному лоту – вивезення сміття

Сьогодні, 21 лютого, виконком Кременчуцької міської ради затвердив результати конкурсу на вивезення відходів, затвердивши переможця – КАТП 1628. При обговорені питання виникла суперечка: журналісти нагадали представникам влади, що зранку вони пообіцяли асенізаторам зняти це питання з порядку денного.





Нагадаємо, вислухавши протестувальників, директор департаменту ЖКГ Іван Москалик заявив, що мерія бере паузу в питанні затвердження результатів конкурсу на 1-2 тижні.





Натомість на виконкомі сказали інше: мерія має затвердити результати конкурсу протягом 5 днів, інакше доведеться проводити новий конкурс.









- Якщо ми не ухвалимо це рішення, КАТП 1628 не зможе працювати, - заявив перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, який за відсутності мера вів засідання виконкому.





Потім взяв слово Іван Москалик, і суть його виступу зводилася до того, що процедура конкурсу була витримана.





- До нового укладення договорів з КАТП ми не будемо втручатися в їх (асенізаторів – ред.) діяльність, вони як працювали, так і працюватимуть, – сказав Іван Москалик. А також заважив, що асенізатори зможуть укласти угоди з КАТП та працювати далі.





Проте після обговорення Володимир Пелипенко запропонував затвердити результати конкурсу з КАТП лише за одним лотом – на вивезення твердих відходів, за що виконком і проголосував.





Тепер КАТП 1628 готуватиме на розгляд виконкому проєкт нових тарифів на вивезення сміття.



