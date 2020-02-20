Кременчуг, Полтавщина

«Бидлятня» та «провінція Бухань»: на Гугл-мапах змінили опис Нових Санжар (доповнено)

Сегодня, 14:02 Просмотров: 1 061 Комментариев: 5

А ще в Нових Санжарах, за версією невідомого автора, проживає 8179 бухарів

Після вчорашньої коронавірусної істерії у Нових Санжарах змінився опис населеного пункту на сервісі «Гугл-мапи». Сервіс показує, що Нові Санжари - бидлятня. А також є провінцією Бухань, де проживає 8179 бухарів.


 


Цікаво, що відповідні зміни не торкнулися російськомовного опису Нових Санжар.


 

UPD: У россійськомовній Вікіпедії «виправилися»:


 


Нагадаймо, вчора в санаторій Нацгвардії в Нових Санжарах привезли евакуйованих громадян з Китаю, міста Ухань. У Нових Санжарах евакуйованих в автобусах обкидали камінням. 


У результаті заворушень постраждало 10 осіб, відкрили два кримінальних провадження, затримали 24 особи. 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: google.com.ua/maps
Теги: Нові Санжари коронавирус приколы

Комментарии: 5

805
Татьяна Донченко:
Сегодня, 14:09

Ну зачем же всех жителей так... Среди них есть и нормальные люди


+8
3 029
Daniel Mroz:
Сегодня, 14:09

В пристойному товаристві посилатися на Вікіпедію не прийнято


+7
4 050
почемучка:
Сегодня, 14:16

laughinglaughinglaughing за шо боролись те і отримали


-1
985
hunter:
Сегодня, 14:52

Цитата: почемучка

laughinglaughinglaughing за шо боролись те і отримали

Ну если фекалиями не накрыло,то желчью скоро накроет,притом своей.


0
383
КиТ:
Сегодня, 14:58

И чем отличаются те кто это понаписывал от тех про кого понаписывали?

"Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках" (с)


+2
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