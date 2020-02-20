«Бидлятня» та «провінція Бухань»: на Гугл-мапах змінили опис Нових Санжар (доповнено)

Сегодня, 14:02 Просмотров: 1 061 Комментариев: 5

А ще в Нових Санжарах, за версією невідомого автора, проживає 8179 бухарів

Після вчорашньої коронавірусної істерії у Нових Санжарах змінився опис населеного пункту на сервісі «Гугл-мапи». Сервіс показує, що Нові Санжари - бидлятня. А також є провінцією Бухань, де проживає 8179 бухарів.









Цікаво, що відповідні зміни не торкнулися російськомовного опису Нових Санжар.





UPD: У россійськомовній Вікіпедії «виправилися»:









Нагадаймо, вчора в санаторій Нацгвардії в Нових Санжарах привезли евакуйованих громадян з Китаю, міста Ухань. У Нових Санжарах евакуйованих в автобусах обкидали камінням.





У результаті заворушень постраждало 10 осіб, відкрили два кримінальних провадження, затримали 24 особи.