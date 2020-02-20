А ще в Нових Санжарах, за версією невідомого автора, проживає 8179 бухарів
Після вчорашньої коронавірусної істерії у Нових Санжарах змінився опис населеного пункту на сервісі «Гугл-мапи». Сервіс показує, що Нові Санжари - бидлятня. А також є провінцією Бухань, де проживає 8179 бухарів.
Цікаво, що відповідні зміни не торкнулися російськомовного опису Нових Санжар.
UPD: У россійськомовній Вікіпедії «виправилися»:
Нагадаймо, вчора в санаторій Нацгвардії в Нових Санжарах привезли евакуйованих громадян з Китаю, міста Ухань. У Нових Санжарах евакуйованих в автобусах обкидали камінням.
У результаті заворушень постраждало 10 осіб, відкрили два кримінальних провадження, затримали 24 особи.