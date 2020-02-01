Як тризуб поєднувався з радянським серпом на формі українських військових

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У Кременчуці в музеї історії однострою збирають не лише форму військових, в колекції є також фотокартки, документи та нашивки. Керівник музею однострою Роман Пацовський показав «Телеграфу» цікавий експонат - форму полковника, піхотинця Володимира Волошина.





Форма 90-х років цікава тим, що у ній були поєднані український тризубець та радянські серп з молотом. Тобто на рукавах зображено емблему Збройних Сил України, а ґудзики, які збереглися на кишенях - з радянським серпом та молотом.





Однострій полковника та президента спілки морських піхотинців України Володимира Волошина





Володимир Волошин - український військовик, полковник запасу морської піхоти України, колишній командир 4-ї (1-ї) окремої бригади морської піхоти. Президент спілки морських піхотинців України. - український військовик, полковник запасу морської піхоти України, колишній командир 4-ї (1-ї) окремої бригади морської піхоти. Президент спілки морських піхотинців України.

У травні 1993 року після прийняття рішення МО України про формування підрозділів морської піхоти спільно з офіцерами ВМС (ст.л-т А. Станкевич, Севастополь) ініціював розробку й затвердження символіки морської піхоти України (яка насправді була калькою з радянської, за винятком беретного знаку «Яйце» - яке було змальоване з символіки грецьких командос). Розробив штати й брав участь у формування 27-го й 41-го батальйонів морської піхоти (с. Тиловое й смт. Феодосія-13 (Краснокам'янка - Кизилташ). Після початку формування управління 4-ї окремої бригади морської піхоти й окремих підрозділів бригади написав рапорт на переведення й був призначений командиром бригади.

З листопада 1993 до січня 1996 року командував 4-ю окремою бригадою морської піхоти ВМС України. Від 1996 до 2000 року - начальник відділу спеціальних операцій Державного комітету у справах охорони державного кордону України.





Чорна форма – парадна й повсякденна.

Зелена – польова. Саме в 90-х роках незалежної України на формі з’являється прізвище та група крові.

Цікаво, що розгрузку розробляли самі морпіхи з парашутної тканини у Феодосії. На самій польовій формі немає погон, їх розміщували на експериментальній розгрузці.

Відмітним знаком роду сил, визначаючим приналежність військовослужбовців до морської піхоти ВМС України є кокарда у формі овалу (форма геральдичного щита), в основу якої був покладено малий герб України – тризубець, стилізований під крила сокола та меч (згідно глосарію геральдичних термінів крила та сокіл - це швидкість, хоробрість перемога, меч – готовність до захисту батьківщини, навколо меча формується мораль військового та поняття честі). Приналежність до ВМС України підкреслює та об’єднує символи - якір. Об’єднуючим все разом є три стихії морської піхоти - море (перехід морем, десантування з кораблів) – якір, мобільність та повітря (десантування з літаків) – крила сокола, меч – честь та захист на суші. Стилізація крил та меча під тризуб – приналежність до України, символ державності. Такая же кокарда, но в обрамлении лавровых листьев, была установлена для ношения на фуражках и шапках.

Кобура у ВМС та морської піхоти відрізнявся від інших – кріпленням, кобуру кріпили на сам пояс.





Також в музею однострою є колекція нарукавних знаків, яка постійно оновлюється.









Єдиний в Україні та третій у Європі Музей історії однострою (форми одягу)/ Музей історії форми одягу, що був створений у Кременчуці, залишається на вулиці. На жаль, влада відмовила у наданні приміщення для розміщення експозиції. Всі експонати зараз залишаються в коробках до кращого часу, але з швидким темпом заповнення найближчим стане питання зберігання фондів.