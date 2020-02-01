У Кременчуці пройде конкурс плакатів «Молодь обирає здоров'я»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 209

У Кременчуці відбудеться міський конкурс плакатів у рамках всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я». Його проводять з метою пропаганди серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, а також для підтримки талановитих молодих людей.





У конкурсі можуть взяти участь учні шкіл, вихованці інтернатних навчальних закладів, а також члени молодіжних і дитячих громадських організацій віком від 10 до 18 років.





Роботи приймаються з 2 по 5 березня з 8.00 до 16.00 за адресою: вулиця Вадима Бойка, 15, телефон (096)3962202. Підведення підсумків відбудеться 6 березня о 12.00 в приміщенні КМЦПО «Лідер».

Крім того, 25 лютого о 10.00 у Кременчуцькому міському Центрі позашкільної освіти «Лідер» відбудеться майстер-клас з виготовлення плакатів для участі у конкурсі. На нього запрошують одного учасника (учня) від навчального закладу. При собі необхідно мати: аркуш цупкого паперу (формат А-3), простий олівець, гумку, набір фломастерів, гуашеві фарби, пензлик та палітру для фарб, стакан для води.