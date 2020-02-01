На конкурс з вивезення сміття у Кременчуці прийшло лише одне підприємство – КАТП 1628

Сегодня, 10:00 Просмотров: 502 Комментариев: 3

На обидва лоти — з вивезення твердих та вивезення рідких побутових відходів — надійшло лише по одній заявці: від КАТП 1628

Сьогодні, 17 лютого, у виконкомі відбувається конкурс на вивезення сміття та твердих побутових відходів. Нагадаємо, відповідно до вимог Закону «Про житлово-комунальні послуги», низка положень якого набула чинності з травня 2019 року, а також Закону «Про відходи», ці послуги мають надаватися на конкурсній основі.





Конкурсну документацію готував виконком Кременчуцької міської ради — був ухвалений регуляторний акт. Зокрема, конкурсною документацією передбачено два лоти:

вивезення твердих побутових відходів;

вивезення рідких відходів.

Під час засідання конкурсного комітету стало відомо, що по обох лотах надійшло лише по одній пропозиції — від «Кременчуцьке комунальне автотранспортного підприємства 1628» (КАТП 1628), яке й зараз займається вивезенням відходів у місті.



Саме таку ситуацію «ТелеграфЪ» прогнозував раніше, оскільки конкурсна документація передбачала низку вимог, які наразі здатне виконати лише це підприємство.



Зокрема, передбачено, що учасники конкурсу повинні мати техніку, персонал для вивезення в спеціальні місця (орієнтовно) 78 тисяч тонн на рік твердих побутових відходів і 120 тисяч тонн рідких. Також учасники повинні мати необхідну кількість контейнерів для роздільного збору сміття.



Наразі конкурсна комісія визнала, що лот №1 (по твердих побутових відходах) містить весь перелік необхідних документів.Комісія взяла тайм-аут до 10.15 — о цій годині продовжать вивчати документи.



Після проведення конкурсу та укладення нових угод зі споживачами КАТП 1628 отримає можливість підвищити тарифи на свої послуги – на підприємстві неодноразово заявляли, що зараз ціна не відповідає собівартості.



