Кременчуг, Потребитель

На конкурс з вивезення сміття у Кременчуці прийшло лише одне підприємство – КАТП 1628

Сегодня, 10:00 Просмотров: 502 Комментариев: 3

 

На обидва лоти — з вивезення твердих та вивезення рідких побутових відходів — надійшло лише по одній заявці: від КАТП 1628

Сьогодні, 17 лютого, у виконкомі відбувається конкурс на вивезення сміття та твердих побутових відходів. Нагадаємо, відповідно до вимог Закону «Про житлово-комунальні послуги», низка положень якого набула чинності з травня 2019 року, а також Закону «Про відходи», ці послуги мають надаватися на конкурсній основі.


У Кременчуці проведуть конкурс на вивезення сміття та рідких відходів


Конкурсну документацію готував виконком Кременчуцької міської ради — був ухвалений регуляторний акт. Зокрема, конкурсною документацією передбачено два лоти:

  • вивезення твердих побутових відходів;
  • вивезення рідких відходів.

Під час засідання конкурсного комітету стало відомо, що по обох лотах надійшло лише по одній пропозиції — від «Кременчуцьке комунальне автотранспортного підприємства 1628» (КАТП 1628), яке й зараз займається вивезенням відходів у місті.


Саме таку ситуацію «ТелеграфЪ» прогнозував раніше, оскільки конкурсна документація передбачала низку вимог, які наразі здатне виконати лише це підприємство.


Зокрема, передбачено, що учасники конкурсу повинні мати техніку, персонал для вивезення в спеціальні місця (орієнтовно) 78 тисяч тонн на рік твердих побутових відходів і 120 тисяч тонн рідких. Також учасники повинні мати необхідну кількість контейнерів для роздільного збору сміття.


Наразі конкурсна комісія визнала, що лот №1 (по твердих побутових відходах) містить весь перелік необхідних документів.Комісія взяла тайм-аут до 10.15 — о цій годині продовжать вивчати документи.


Після проведення конкурсу та укладення нових угод зі споживачами КАТП 1628 отримає можливість підвищити тарифи на свої послуги – на підприємстві неодноразово заявляли, що зараз ціна не відповідає собівартості.


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1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 КАТП-1628 сміття відходи конкурс

Комментарии: 3

158
Всеволод:
Сегодня, 10:23

Странно. Золотая жила же.


0
1 064
s2e7r8g:
Сегодня, 11:00

Цитата: Всеволод

Странно. Золотая жила же.

Жила то золотая, но эти отходы нужно куда-то вывозить. Чей у нас полигон для отходов (свалка)? На каких условиях и по каким ценам полигон подпишет договор на прием этих отходов?

Так что жила может оказаться и не такой уж золотой.


+2
1 187
inattentive:
Сегодня, 11:55

Неужели. laughing


+1
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