SaveФОП: кременчугских предпринимателей зовут на протест под Офис Президента

Сегодня, 13:04 Просмотров: 381

Выезд в ночь на 19 февраля. Есть места в автобусе

В ночь на 19 февраля кременчугских предпринимателей (физических лиц-предпринимателей) зовут в Киев на акцию протеста «против налогового террора» SaveФОП под стенами Офиса Президента Украины.

Организатор поездки из Кременчуга – Константин – предлагает автобус, в котором есть 20 мест. Выезд 19 февраля в 03.00 от стоянки ТЦ «Амстор». Телефон Константина – (066) 294-36-03.





Митингующие требуют отмены законов №№ 128-ІХ; 129-ІХ, и принятия Верховной Радой законопроектов №2644; 2645.





«Защищай себя и свой микробизнес, или тебя уничтожит фискальная машина», – призывают предпринимателей организаторы акции протеста.