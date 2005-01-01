Кременчуг, Потребитель

У Кременчуці підвищаться тарифи на вивезення сміття

Сегодня, 07:34 Просмотров: 247

Переможець конкурсу на вивезення відходів - КАТП 1628 надасть свої розрахунки по нових тарифах

У Кременчуці зміняться тарифи на вивезення сміття. Так, у мерії провели конкурс на послугу, як передбаачає законодавство про відходи. Тепер переможець конкурсу КАТП 1628 має надати свої розрахунки тарифів у виконком, повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик. Оскільки керівництво КАТП 1628 неодноразово заявляло про те, що тарифи на вивезення відходів, які діють зараз, не є нижчими за економічно обґрунтований рівень, зрозуміло, що йдеться саме про підвищення тарифів. Проведення конкурсу було необхідною умовою для зміни тарифів на вивезення твердих відходів і вивезення рідких відходів.


На конкурс з вивезення сміття у Кременчуці прийшло лише одне підприємство – КАТП 1628

 

Зокрема, як повідомлялося раніше, тариф КАТП 1628 на вивезення побутових відходів покриває витрати підприємства на 87%, а на захоронення відходів — на 36,9%.


КАТП 1628 скаржиться на низький тариф на вивезення сміття у Кременчуці та просить грошей на зарплату


На наступному тижні КАТП 1628 як переможець конкурсу на вивезення відходів надасть свої розрахунки по тарифах, повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик.  Потім обґрунтованість тарифів перевірить управління економіки виконкому, і після оприлюднення їх винесуть на затвердження.

 

До моменту затвердження тарифів на нові послуги виконавець працюватиме за чинними тарифами.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 тариф відходи сміття
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