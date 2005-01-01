У Кременчуці підвищаться тарифи на вивезення сміття

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У Кременчуці зміняться тарифи на вивезення сміття. Так, у мерії провели конкурс на послугу, як передбаачає законодавство про відходи. Тепер переможець конкурсу КАТП 1628 має надати свої розрахунки тарифів у виконком, повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик. Оскільки керівництво КАТП 1628 неодноразово заявляло про те, що тарифи на вивезення відходів, які діють зараз, не є нижчими за економічно обґрунтований рівень, зрозуміло, що йдеться саме про підвищення тарифів. Проведення конкурсу було необхідною умовою для зміни тарифів на вивезення твердих відходів і вивезення рідких відходів.





Зокрема, як повідомлялося раніше, тариф КАТП 1628 на вивезення побутових відходів покриває витрати підприємства на 87%, а на захоронення відходів — на 36,9%.





На наступному тижні КАТП 1628 як переможець конкурсу на вивезення відходів надасть свої розрахунки по тарифах, повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик. Потім обґрунтованість тарифів перевірить управління економіки виконкому, і після оприлюднення їх винесуть на затвердження.

До моменту затвердження тарифів на нові послуги виконавець працюватиме за чинними тарифами.