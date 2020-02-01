Наркотики витісняють алкоголь: за ніч патрульні Кременчука склали чотири «п'яні» протоколи

Сегодня, 18:02 Просмотров: 1 000 Комментариев: 2

Троє з чотирьох водіїв мали ознаки наркотичного сп'яніння і лише один – алкогольного

За ніч на 17 лютого патрульні Кременчука склали чотири протоколи за порушення ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Про це повідомляє патрульна поліція.





Водія Audi 80 зупинили за порушення правил дорожнього руху на Кварталі 101. У чоловіка за кермом помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Копи запропонували пройти освідування, на що водій категорично відмовився в присутності двох свідків.









На вулиці Небесної Сотні два водії отримали адмінпротокол. У керманича Mitsubishi Lancer запідозрили наркотичне сп'яніння. Проходити перевірку у нарколога чоловік відмовився.









Під час спілкування з водієм ВАЗ-2101 патрульні почули в останнього запах алкоголю рота, порушення мови та тремтіння пальців рук. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Результат — позитивний.









Під ранок на проспекті Свободи патрульні помітили автомобіль Nissan Note, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. Керманича запросили в наркодиспансер для проходження огляду, на що водій відмовився.



