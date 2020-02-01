«Кременчук», поступаючись по ходу зустрічі, обіграв «Білий Барс»

Сьогодні, 23 лютого, закривав 37-й тур УХЛ-Парі-Матч поєдинок в Кременчуці, де місцевий «Кременчук» приймав на своєму майданчику «Білий Барс». Історія протистоянь цих команд говорила на користь «городян» (з семи - шість перемог). Правда, двічі «Барси» вже відбирали очки у «Кременчука». При тому, що остання їх зустріч завершилася перемогою білоцерківців (2:0).
Шайби: 0:1 - Благий (Алексюк - Бабинець), 3:44, 0:2 - Качан (Таран), 10:00, 1:2 - Созонов (Пукс - Орлов), 13:57 1:3 - Морозов (Благий - Бабинець), 22:36 2:3 - Серанов (Зайцев - Кисельов), 39:40, 3:3 - Пукс (Орлов), 44:03, 4:3 - Гриценко (Кисельов), 58:04 .
Кременчук: Сандирєв (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Толстушко - Грицьких, Горлушко - Єфімочкін; Зайцев - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Чердак- Гриценко (А) - Бондаренко, Савченко - Олійник - Ворона.
Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Грицюк, Чолач - Ядловський, Логач - Таран (А), Гребеник - Васильєв; Благий - Морозов - Бабинець, Куцевич (К) - Ружніков - Лєсников, Шиманський - Качан - Панченко, Середницький - Зозовський - Бородай.
Першими рахунок у матчі, несподівано швидко, відкрили гості. Точним кидком на 4 хвилині відзначився Роман Благий. Після пропущеної шайби, команди обмінялися небезпечними гольовими моментами, але закинули знову гості - на 11 хвилині Юрій Качан подвоїв рахунок. Розмочити рахунок кременчужани змогли рівно через три хвилини - ефективно зіграла зв'язка Пукс - Созонов. Перший віддав на «п'ятак», а другий - проштовхнув шайбу під воротарем «Барсів». Кінцівка періоду пройшла в рівній боротьбі, з однаковою кількістю моментів.
Друга «двадцятихвилинка» почалася з гола гостей. Роман Благий красиво віддав на Фелікса Морозова, і молодий форвард «Барсою» закинув свою дебютну шайбу в складі білоцерківського клубу.
Подальший сценарій гри дуже сподобався вболівальникам великою кількістю гольових атак і небезпечних моментів. Бабрусьов, Орлов і Пукс мали 100% можливості для взяття воріт. У свою чергу хокеїсти з Білої Церкви відповідали небезпечними кидками з середньої дистанції. І все ж, господарі майданчика за 20 секунд до кінця періоду закинули шайбу і знову скоротили рахунок до мінімуму.
Переломний момент стався в третьому відрізку гри. Спочатку, Іван Савченко не зміг двічі закинути шайбу. Але, через хвилину Олександр Пукс з передачі Дмитра Орлова зрівняв рахунок - 3:3. А за дві хвилини до кінця поєдинку Тимур Гриценко сильним кидком «прошив» воротаря «Білого Барса» Кирила Кучера і таким чином, встановив підсумковий рахунок зустрічі - 4:3.
Кременчуцькі хокеїсти перемогою привітали директора ХК "Кременчук" Тараса Захарченко з 50-річчям.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Кременчук
|37
|26
|2
|1
|2
|1
|4
|221
|60
|90
|Донбасс
|36
|25
|0
|3
|0
|2
|6
|199
|59
|83
|Днепр
|37
|22
|3
|1
|2
|1
|7
|176
|68
|77
|Белый Барс
|36
|15
|1
|0
|1
|2
|16
|118
|115
|50
|Ледяные Волки
|37
|5
|1
|0
|0
|0
|29
|72
|222
|20
|МХК Динамо
|37
|2
|0
|0
|0
|1
|33
|49
|311
|10
26 лютого «Кременчук» у Харкові зіграє з «Динамо».