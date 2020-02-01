«Кременчук», поступаючись по ходу зустрічі, обіграв «Білий Барс»

Сегодня, 17:41 Просмотров: 420

Сьогодні, 23 лютого, закривав 37-й тур УХЛ-Парі-Матч поєдинок в Кременчуці, де місцевий «Кременчук» приймав на своєму майданчику «Білий Барс». Історія протистоянь цих команд говорила на користь «городян» (з семи - шість перемог). Правда, двічі «Барси» вже відбирали очки у «Кременчука». При тому, що остання їх зустріч завершилася перемогою білоцерківців (2:0).





«Кременчук» - «Білий Барс» 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 - Благий (Алексюк - Бабинець), 3:44, 0:2 - Качан (Таран), 10:00, 1:2 - Созонов (Пукс - Орлов), 13:57 1:3 - Морозов (Благий - Бабинець), 22:36 2:3 - Серанов (Зайцев - Кисельов), 39:40, 3:3 - Пукс (Орлов), 44:03, 4:3 - Гриценко (Кисельов), 58:04 .

Кременчук: Сандирєв (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Толстушко - Грицьких, Горлушко - Єфімочкін; Зайцев - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Чердак- Гриценко (А) - Бондаренко, Савченко - Олійник - Ворона.

Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Грицюк, Чолач - Ядловський, Логач - Таран (А), Гребеник - Васильєв; Благий - Морозов - Бабинець, Куцевич (К) - Ружніков - Лєсников, Шиманський - Качан - Панченко, Середницький - Зозовський - Бородай.





Першими рахунок у матчі, несподівано швидко, відкрили гості. Точним кидком на 4 хвилині відзначився Роман Благий. Після пропущеної шайби, команди обмінялися небезпечними гольовими моментами, але закинули знову гості - на 11 хвилині Юрій Качан подвоїв рахунок. Розмочити рахунок кременчужани змогли рівно через три хвилини - ефективно зіграла зв'язка Пукс - Созонов. Перший віддав на «п'ятак», а другий - проштовхнув шайбу під воротарем «Барсів». Кінцівка періоду пройшла в рівній боротьбі, з однаковою кількістю моментів.



Друга «двадцятихвилинка» почалася з гола гостей. Роман Благий красиво віддав на Фелікса Морозова, і молодий форвард «Барсою» закинув свою дебютну шайбу в складі білоцерківського клубу.





Подальший сценарій гри дуже сподобався вболівальникам великою кількістю гольових атак і небезпечних моментів. Бабрусьов, Орлов і Пукс мали 100% можливості для взяття воріт. У свою чергу хокеїсти з Білої Церкви відповідали небезпечними кидками з середньої дистанції. І все ж, господарі майданчика за 20 секунд до кінця періоду закинули шайбу і знову скоротили рахунок до мінімуму.





Переломний момент стався в третьому відрізку гри. Спочатку, Іван Савченко не зміг двічі закинути шайбу. Але, через хвилину Олександр Пукс з передачі Дмитра Орлова зрівняв рахунок - 3:3. А за дві хвилини до кінця поєдинку Тимур Гриценко сильним кидком «прошив» воротаря «Білого Барса» Кирила Кучера і таким чином, встановив підсумковий рахунок зустрічі - 4:3.









Кременчуцькі хокеїсти перемогою привітали директора ХК "Кременчук" Тараса Захарченко з 50-річчям.





Турнірна таблиця

№ Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Кременчук 37 26 2 1 2 1 4 221 60 90 Донбасс 36 25 0 3 0 2 6 199 59 83 Днепр 37 22 3 1 2 1 7 176 68 77 Белый Барс 36 15 1 0 1 2 16 118 115 50 Ледяные Волки 37 5 1 0 0 0 29 72 222 20 МХК Динамо 37 2 0 0 0 1 33 49 311 10





26 лютого «Кременчук» у Харкові зіграє з «Динамо».