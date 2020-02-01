Спасибо, девочки: благодаря 8 Марта кременчужане будут отдыхать 3 дня подряд

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Благодаря Международному женскому дню в марте у кременчужан, как и устальных украинцев, будет затяжной трёхдневный викенд. Это связано с тем, что 8 марта (Международный женский день) выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и понедельник, 9 марта. Так что выходные на этот раз продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно.





В 2020 году кременчужан ждут 11 дополнительных выходных







Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.





Следующие затяжные выходные ожидают нас уже в апреле на Пасху. Пасха в 2019 году приходится на 19 апреля, традиционно выходной переносится на понедельник, 20 апреля.