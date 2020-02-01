Організаторам незаконного грального бізнесу в Кременчуці оголосили про підозру

Сегодня, 17:27 Просмотров: 978 Комментариев: 1

Серед фігурантів – жителі Харківщини та Кременчука, віком від 30 до 40 років

Оголосили про підозри у занятті гральним бізнесом 5 особам, що налагодили незаконну дільність на території Полтавщини. Нагадаймо, на початку лютого у Кременчуці та в Полтаві прокуратура «накрила» незаконні гральні клуби. Гральний бізнес працював під прикриттям клубів спортивного покеру CARRE. Організували заборонений бізнес 5 осіб (організатор та 4 адміністратори).





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, серед підозрюваних – жителі Харківщини та Кременчука, віком від 30 до 40 років.

Одночасно провели 8 обшуків у підпільних закладах та за місцем проживання спільників. Вилучили шість покерних столів, понад чотирнадцять тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки на суму понад п’ять мільйонів гривень.





Серед речових доказів також комп’ютери, понад два десятки мобільних терміналів, системи відеонагляду, чорнова бухгалтерія та чимала сума готівкою.





Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 28 (злочин, вчинений організованою групою) ст. ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України. Готується обрання запобіжних заходів.



