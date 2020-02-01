Стало відомо, де у Кременчуці працювали нелегальні покерні клуби

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 503 Комментариев: 5

На початку лютого у Кременчуці та в Полтаві прокуратура «накрила» незаконні гральні клуби. За інформацією прокуратури, гральний бізнес працював під прикриттям клубів спортивного покеру CARRE. Організували заборонений бізнес 5 осіб (організатор та 4 адміністратори).





З ухвали Октябрського районного суду Полтави на арешт майна стали відомі подробиці у справі нелегального грального бізнесу. У Кременчуці покерні точки виявили за такими адресами:

вул. Першотравнева, 20А;

вул. Халаменюка, буд. 8.

Під час досудового розслідування встановили, що група осіб за попередньою змовою уклала договори з Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в Полтаві та у Кременчуці. Протягом 2019 року проводили заборонені Законом «Кеш-Ігри», від яких організатори отримували прибуток.





Організатор грального бізнесу орендував приміщення на підставних осіб, зробив там ремонт. Далі змовився з чотирма особами, які мали досвід роботи в гральних закладах та казино, та найняв їх на посади адміністраторів. В їхні обов'язки входили:

проведення азартних ігор в покер на грошові кошти так звані «Кеш-ігри»; отримання від гравці грошей та видача ігрових фішок;

сповіщення гравців про проведення азартних ігор;

ведення обліку отриманих прибутків гральних закладів, видача заробітної плати круп'є та персоналу гральних закладів;

реєстрація гравців в гральному закладі.

У свою чергу адміністратори приймали на роботу круп'є.





Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб). Цей злочин карається штрафом від 680 тис грн до 850 тис грн.