Происшествия

Стало відомо, де у Кременчуці працювали нелегальні покерні клуби

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 503 Комментариев: 5

 

Група осіб налагодила гральний бізнес під прикриттям клубів спортивного покеру

На початку лютого у Кременчуці та в Полтаві прокуратура «накрила» незаконні гральні клуби. За інформацією прокуратури, гральний бізнес працював під прикриттям клубів спортивного покеру CARRE. Організували заборонений бізнес 5 осіб (організатор та 4 адміністратори).


З ухвали Октябрського районного суду Полтави на арешт майна стали відомі подробиці у справі нелегального грального бізнесу. У Кременчуці покерні точки виявили за такими адресами:

  • вул. Першотравнева, 20А;
  • вул. Халаменюка, буд. 8.

Під час досудового розслідування встановили, що група осіб за попередньою змовою уклала договори з Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в Полтаві та у Кременчуці. Протягом 2019 року проводили заборонені Законом «Кеш-Ігри», від яких організатори отримували прибуток.


Організатор грального бізнесу орендував приміщення на підставних осіб, зробив там ремонт. Далі змовився з чотирма особами, які мали досвід роботи в гральних закладах та казино, та найняв їх на посади адміністраторів. В їхні обов'язки входили:

  • проведення азартних ігор в покер на грошові кошти так звані «Кеш-ігри»; отримання від гравці грошей та видача ігрових фішок;
  • сповіщення гравців про проведення азартних ігор;
  • ведення обліку отриманих прибутків гральних закладів, видача заробітної плати круп'є та персоналу гральних закладів;
  • реєстрація гравців в гральному закладі.

У свою чергу адміністратори приймали на роботу круп'є.


Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб). Цей злочин карається штрафом від 680 тис грн до 850 тис грн.

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: покер бизнес казино

Комментарии: 5

963
hunter:
Сегодня, 10:12

Ух статья прям в защиту лохотронов,так все расписано красиво,сделали ремонт в арендованных помещениях,это типа облагородили город,набирали на работу крупье,это типа боролись с безработицей в городе.


+4
184
imago:
Сегодня, 10:21

Это же где взять наличку или безнал на такие штрафы с "КэША"?


+3
605
ulyanov:
Сегодня, 11:31

Довести склад злочину в таких справах дуже і дуже важко.

Тому майже всі вони закінчуються "угодою зі слідством" )


-4
3 012
Daniel Mroz:
Сегодня, 12:01

Цитата: ulyanov
Довести склад злочину в таких справах дуже і дуже важко.

Склад злочину в таких справах легко доводиться через заведення оперативно-розшукових справ відносно фігурантів та через оперативну закупівлю послуг в таких закладах. Але для цього нашим борцунам треба мати хоча б бажання, якого і близько немає. А  з наскоку, звичайно, нічого толком не доведеш і розраховані вони тільки на навішування макаронних виробів на вуха пересічних.


+7
605
ulyanov:
Сегодня, 14:29

Цитата: Daniel Mroz
ерез заведення оперативно-розшукових справ відносно фігурантів та через оперативну закупівлю послуг в таких закладах.

Небагато залишилось тих, хто здатен це зробити, та до того ж і правильно оформити.

 

Тому я ще раз повторюсь: 

Цитата: ulyanov
Довести склад злочину в таких справах дуже і дуже важко.

 


+1
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