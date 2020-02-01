У горах кременчужани першими приборкали сніг

Сегодня, 10:32 Просмотров: 648

Нашим спортсменам довелося підкорювати стихію: і в завірюху, туман та дощ долати дистанцію на лижах

7 представників Полтавщини, серед яких троє кременчужан, підкорювали лижні траси. Чемпіонка України з лижних перегонів Тетяна Рагозіна поділилася з «Телеграфом», що їм вдалося не тільки першими побачити сніг, а й окунутися у погодну стихію, яка змінювалася від завірюхи до туману та дощу.





Змагання протягом трьох днів, з 31 січня до 2 лютого, проходили у мальовничих місцях Львівщини. За 4 години від Львова в Карпатах є центр підготовки зимових видів спорту. Там завжди є сніг, адже рівень вищий ніж у Буковелі.





Підкорювали сніжні траси крім Тетяни Рагозіної у категорії «Мастерс» Дмитро Бакаєв та Аркадій Корольов. Всім трьох кременчужанам вдалося завоювати нагороди різного ґатунку.





У перший день змагань був дуатлон: першу частину дистанції бігли класичним ходом, а далі, швидко перевзувшись, підкорювали дистанції коньковим ходом. Другий день спортсмени змагалися у класичному ході, а у заключний день – коньковим ходом.





Тетяна Рагозіна, у віковій категорії 55-59 років, на всіх дистанціях завоювала «золото» з абсолютно кращим результатом. Дмитро Бакаєв (55-59 років) завоював дві «бронзові» нагороди, а Аркадій Корольов (60-64 роки) здобув «золото» та «бронзу». Нашим спортсменам вдалося зібрати весь букет нагород, хоча через теплу зиму та відсутність снігу не вдалося провести тренування.





На фото у нижньому ряду праворуч: Дмитро Бакаєв, Аркадій Корольов та Тетяна Рагозіна





- Ми застали всі погоди. Спочатку був мороз і снігу стільки насипало, що словами не передати. Величезні замети, а сніг м’який та рихлий, сонечко пригріває, й наче у казці. Наступного дня – заметіль. Перший старт розпочала без окулярів й весь сніг летів в очі й боляче різав, доводилося заплющувати очі, поки пройде цей удар. На третій день туман, такий густий, що не бачиш нічого далі ніж старт стадіону. В останній день пішов дощ, нам навіть іноді довелося потрапляти у лужу. В’їджаєш лижею й бризки в усі сторони. Погода така непередбачувана: ти можеш стартувати в одній погоді, а фінішувати в іншій, - поділилася Тетяна Рагозіна.







