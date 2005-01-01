Нова петиція: від кременчуцьких депутатів вимагають виступити проти відкриття ринку землі

Сегодня, 09:32 Просмотров: 580 Комментариев: 3

Вимагають, щоб місцеві депутати звернулися до центральної виконавчої та законодавчої влади з вимогою припинити розгляд законопроєктів щодо запровадження ринку землі

У системі електронних петицій Кременчуцької міськради зареєстрували звернення щодо ринку землі. Автор петиції Анатолій Пісня пропонує депутатам Кременчуцької міськради звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабміну. Причина звернення - припинити розгляд законопроєктів, спрямованих на запровадження ринку земель сільгосппризначення, в тому числі законопроєкту №2178-10 .

- Вже понад 100 рад різних населених пунктів України звернулись до Президента України, ВРУ, КМУ щодо припинення розгляду законопроектів, спрямованих на запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Запровадження повноцінного ринку землі на даний час є вимогою до України від міжнародних кредиторів. Однак, враховуючи те, що на Сході України наразі йдуть бойові дії, відкриття ринку землі це ризик втрати території, - йдеться у зверненні.





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