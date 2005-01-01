Нова петиція: від кременчуцьких депутатів вимагають виступити проти відкриття ринку землі

Вимагають, щоб місцеві депутати звернулися до центральної виконавчої та законодавчої влади з вимогою припинити розгляд законопроєктів щодо запровадження ринку землі
У системі електронних петицій Кременчуцької міськради зареєстрували звернення щодо ринку землі. Автор петиції Анатолій Пісня пропонує депутатам Кременчуцької міськради звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабміну. Причина звернення - припинити розгляд законопроєктів, спрямованих на запровадження ринку земель сільгосппризначення, в тому числі законопроєкту №2178-10.
Детальніше ознайомитися з петицією можна тут.