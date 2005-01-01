Кременчуг, Политика

Нова петиція: від кременчуцьких депутатів вимагають виступити проти відкриття ринку землі

Сегодня, 09:32 Просмотров: 580 Комментариев: 3

Вимагають, щоб місцеві депутати звернулися до центральної виконавчої та законодавчої влади з вимогою припинити розгляд законопроєктів щодо запровадження ринку землі

У системі електронних петицій Кременчуцької міськради зареєстрували звернення щодо ринку землі. Автор петиції Анатолій Пісня пропонує депутатам Кременчуцької міськради звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабміну. Причина звернення - припинити розгляд законопроєктів, спрямованих на запровадження ринку земель сільгосппризначення, в тому числі законопроєкту №2178-10.

 

- Вже понад 100 рад різних населених пунктів України звернулись до Президента України, ВРУ, КМУ щодо припинення розгляду законопроектів, спрямованих на запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Запровадження повноцінного ринку землі на даний час є вимогою до України від міжнародних кредиторів. Однак, враховуючи те, що на Сході України наразі йдуть бойові дії, відкриття ринку землі це ризик втрати території, - йдеться у зверненні.


Детальніше ознайомитися з петицією можна тут.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: петиция петиція ринок землі

Ви підтримуєте відкриття ринку землі на умовах партії Слуга народу?

Комментарии: 3

160
Всеволод:
Сегодня, 09:49

Депутаты лобируют устоявшуюся систему аренды паев за копейки у селян. Что происходит с селами? Да, вымирают. Значит система не годится

 


+4
2 295
Dmitriys:
Сегодня, 10:05

Мне впринципи понятно почему олигархи не хотят чтоб был этот закон. Вот почему должны волноваться простые люди? Не кого не будут заставлять продавать свою землю могут как и раньше здавать в аренду.


-5
963
hunter:
Сегодня, 10:21

Цитата: Всеволод

Депутаты лобируют устоявшуюся систему аренды паев за копейки у селян. Что происходит с селами? Да, вымирают. Значит система не годится

 

Тут Вы не правы,они скупят землю за копейки,а годика через 2-3 продадут европейцам за дорого.

 

Цитата: Dmitriys

 Не кого не будут заставлять продавать свою землю могут как и раньше здавать в аренду.



Закон о не использовании сельхоз земель никто не отменял.Я точно не знаю какой закон,но им грозили паевикам ,что мы не будем обрабатывать ваш пай и он через какое то время перейдет в государство и заметьте  бесплатно.

 

Да и что слуги предлагают ,за пай 3.7 га дадут 100тыс грв,притом что счас самый жадный арендатор дает 11тыс грв в год.И что же мы имеем,через 10лет теже 100тыс грв будут у паевиков,но и земля будет у их владении.


+9
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