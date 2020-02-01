Безкоштовне навчання ІТ-спеціальностям пропонують людям з інвалідністю

Міністерство соціальної політики разом із Громадською організацією «Прометеус» та Асоціацією «Інформаційні технології України» презентували соціальний проект «Ти можеш усе! Можливості безмежні». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
У його межах людей з інвалідністю запрошують на безкоштовне навчання ІТ-спеціальностям. Курси відбуваються онлайн. Після закінчення навчання його учасники можуть подавати заявки на конкурси на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.
Реєстрація охочих взяти участь у проєкті стартувала 5 лютого 2020 року. Під час реєстрації учасники мають обрати два обов’язкові та кілька додаткових курсів.
Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень – на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі – конкурси на вакантні посади.
Ознайомитись із проєктом можна за посиланням. Зареєструватись – перейшовши за посиланням.
Довідково. В Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менше ніж 20% працевлаштовані. При цьому 1,4 млн осіб мають 3 групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати, а в разі пристосування робочих місць для потреб людини з інвалідністю частина осіб із 2 та 1 групами можуть працювати на робочому місці або віддалено.
Мета соціального проекту повного циклу «Ти можеш усе! Можливості безмежні!» – надання всім охочим людям з інвалідністю шансу навчатись безоплатно на онлайн-курсах та взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.
Інформація щодо реєстрації на навчання
ІНСТРУКЦІЯ
Соціальний проект – навчання ІТ-спеціальностям та працевлаштування людей з інвалідністю «Ти можеш усе! Можливості безмежні!»
В Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менш ніж 20% є працевлаштованими. При цьому 1,4 млн осіб мають 3 групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати, а в разі пристосування робочих місць для потреб людини з інвалідністю частина осіб з 2 та 1 групою можуть працювати на робочому місці або віддалено.
Метою соціального проекту повного циклу «Ти можеш усе! Можливості безмежні!» є надання усім охочим людям з інвалідністю шансу навчатись безоплатно на онлайн-курсах та взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.
05 лютого 2020 проект стартував. У проекті можуть взяти участь усі люди з інвалідністю. Кроки успішної реалізації:
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА КУРСИ НЕОБХІДНО:
ВАЖЛИВО: обов’язково зареєструватись на два основні, а потім, обрати додаткові декілька курсів (це за бажанням, якщо у вас вистачає часу для навчання).
Конкурси будуть оголошені додатково. Інструкції та рекомендації буде надано у травні 2020 року.