Безкоштовне навчання ІТ-спеціальностям пропонують людям з інвалідністю

Сегодня, 09:06 Просмотров: 502

Міністерство соціальної політики разом із Громадською організацією «Прометеус» та Асоціацією «Інформаційні технології України» презентували соціальний проект «Ти можеш усе! Можливості безмежні». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





У його межах людей з інвалідністю запрошують на безкоштовне навчання ІТ-спеціальностям. Курси відбуваються онлайн. Після закінчення навчання його учасники можуть подавати заявки на конкурси на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.

Реєстрація охочих взяти участь у проєкті стартувала 5 лютого 2020 року. Під час реєстрації учасники мають обрати два обов’язкові та кілька додаткових курсів.





Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень – на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі – конкурси на вакантні посади.





Ознайомитись із проєктом можна за посиланням . Зареєструватись – перейшовши за посиланням .





Довідково. В Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менше ніж 20% працевлаштовані. При цьому 1,4 млн осіб мають 3 групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати, а в разі пристосування робочих місць для потреб людини з інвалідністю частина осіб із 2 та 1 групами можуть працювати на робочому місці або віддалено.





Мета соціального проекту повного циклу «Ти можеш усе! Можливості безмежні!» – надання всім охочим людям з інвалідністю шансу навчатись безоплатно на онлайн-курсах та взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.

Інформація щодо реєстрації на навчання

ІНСТРУКЦІЯ





Соціальний проект – навчання ІТ-спеціальностям та працевлаштування людей з інвалідністю «Ти можеш усе! Можливості безмежні!»

В Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менш ніж 20% є працевлаштованими. При цьому 1,4 млн осіб мають 3 групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати, а в разі пристосування робочих місць для потреб людини з інвалідністю частина осіб з 2 та 1 групою можуть працювати на робочому місці або віддалено.





Метою соціального проекту повного циклу «Ти можеш усе! Можливості безмежні!» є надання усім охочим людям з інвалідністю шансу навчатись безоплатно на онлайн-курсах та взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.

05 лютого 2020 проект стартував. У проекті можуть взяти участь усі люди з інвалідністю. Кроки успішної реалізації:





ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА КУРСИ НЕОБХІДНО:





Натисніть на назву необхідного курсу (помаранчевого кольору) з переліку на сторінці .

На сторінці детального опису курсу, що відкриється, натисніть у верхній частині на кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС.

ВАЖЛИВО: обов’язково зареєструватись на два основні, а потім, обрати додаткові декілька курсів (це за бажанням, якщо у вас вистачає часу для навчання).





Навчання розпочнеться 5 березня 2020 року.

З 5 березня 2020 у ваших аккаунтах на онлайн-пратфоні Прометеус з’явиться посилання (ми виділимо це посилання яскравим кольором) – Розпочати навчання. Як тільки ви перейшли за посиланням, можете відразу приступати до освоєння матеріалу.

Термін навчання буде зазначений у вас у курсах. Довжина курсів до 14 тижнів.

Під час навчання обов’язково користуватись розділом обговорення. У цьому розділі ви ставите питання менторам, викладачам, які залучені до підтримки вас під час навчального процесу. Не соромтесь, пишіть свої питання, коментарі, пропозиції. Ваша залученість до навчального процесу – це запорука вашого успіху. Ми намагатимемось відповідати на всі ваші запитання. Наша мета – пояснити вам матеріал, надати всі можливості для успішного вирішення завдань та отримання знань для подальшого вашого зростання та процвітання.

Під час навчання ви можете ставити питання в розділі обговорення, що стосується навчального процесу. Також ви можете ставити свої запитання нам на адресу edu@msp.gov.ua, що стосується адміністративних питань. Технічні питання надсилайте на адресу support@prometheus.org.ua

Коли обрані курси пройдені і ви успішно пройшли тестування – отримаєте сертифікат.

Починаючи з 8 червня 2020 будуть оголошені конкурси на вакантні посади в ІТ-компаніях України. За наявності отриманих сертифікатів та довідки про інвалідність ви можете подати свою кандидатуру на участь.

Конкурси будуть оголошені додатково. Інструкції та рекомендації буде надано у травні 2020 року.