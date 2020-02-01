Волейболістки «Нафтохіміку» впевнено обіграли суперниць у 3 турі Дитячої ліги

Сегодня, 08:32 Просмотров: 432

Цими вихідними у спортивному залі «Нафтохімік» відбувся Чемпіонат України з волейболу. 3-й тур Дитячої ліги серед дівочих волейбольних команд 2006 року народження проходив з 14 до 16 лютого. Участьу змаганнях взяли команди больні команди із Запоріжжя, Ірпіня, Лохвиці. За інформацією пресслужби СК «Нафтохімік», яскравою промоакцією став білборд, виставлений на початку Полтавського проспекту, з фотографією «ENERGYчної» волейбольної команди СК «Нафтохімік», яку тренує Тетяна Дишлева.





За цією волейбольною дружиною та її наставницею тягнеться цілий шлейф блискучих перемог упродовж останніх 6 років поспіль. І це стосується змагань не тільки місцевого чи обласного рівня, а й всеукраїнських. Не став винятком і минулий рік, упродовж якого відбулося кілька важливих змагань всеукраїнського масштабу, де «нафтохімівки» здобули перемоги. Тож цілком очікуваним було нагородження під час відкриття кременчуцького етапу Чемпіонату України Тетяни Дишлевої званням «Кращого тренера 2019 року», з чим її привітав голова профкому нашого ПАТ Василь Хоменко.



Василь Петрович прибув на відкриття Чемпіонату, тепло привітав усіх його учасників й морально підтримував наших юних волейболісток упродовж усіх днів змагань.









З усіма волейболістки СК «Нафтохімік» зіграли за коловою системою, завершивши кожну зустріч блискучою перемогою. Тож волейболістки СК «Нафтохімік» знову впевнено посіли лідерське місце, на другій сходинці – команда з Ірпеня, на третьому - Запоріжжя, на четвертому – Лохвиця. Та, власне, нагородження не було, бо попереду ще - фінал чемпіонату, який має відбутися в Луцьку наприкінці лютого і де в суперництві «стінка на стінку» має вирішитися, яка ж команда найсильніша.



За словами тренера Тетяни Дишлевої, від найближчого суперника – команди з Тернополя – дівчат з «Нафтохіміка» відділяє лише одне очко. «Нам потрібно «золото», - заявив Василь Хоменко. Тож, щоб наснажити дівчат перед відповідальною грою, нагородив нашу волейбольну команду поїздкою до харківського аквапарку.





- Ми дуже вдячні за таку увагу й турботу, - зазначила Тетяна Дишлева. – А ще раді, що підтримати нас прийшли дуже багато батьків, рідних, близьких наших волейболісток. Моральна підтримка нам дуже потрібна, адже це – джерело нашого натхнення для досягнення нових перемог». Щиро цього зичимо команді й тренеру! Так тримати і всіх обіграти!