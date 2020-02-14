Кременчуг

«Підтягнуло» чуже фото та відмовили у верифікації: відповіді на поширені запитання щодо роботи «Дії»

Сегодня, 08:02 Просмотров: 1 057

 

Відповіді на чотири поширених запитання

Сервісний центр МВС в Полтавській області відповів на чотири поширених питання щодо роботи мобільного додатку «Дія».


Чому мені відмовлено у верифікації?


Деякі дані надіслані від громадянина та дані в державних реєстрах можуть не збігатися. Тому в разі відмови у верифікації рекомендується звернутися до територіального сервісного центру МВС.


В застосунку «Дія» підтягнулося чуже фото


Надішліть повідомлення з описом проблеми, зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера та фото посвідчення водія з обох сторін на електронну адресу технічної підтримки support@hsc.gov.ua.


Залишив заявку на верифікацію і досі не отримав відповіді


Звернення розглядаються в термін не більше одного місяця від дня її надходження. Зазвичай заявки на верифікацію опрацьовуються швидше в порядку їх надходження.


Прийшло повідомлення, що верифікація успішна, але в «Дії» зміни не відбулися


З моменту успішної верифікації оновлені дані будуть відображені в електронному кабінеті водія протягом 24 годин, після чого підтягнуться в додаток «Дія».


У Сервісному центрі МВС розповіли, як самостійно «підтягнути» в «Дію» водійське посвідчення

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: приложение Дія Сервисный центр МВД
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