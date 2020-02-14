«Підтягнуло» чуже фото та відмовили у верифікації: відповіді на поширені запитання щодо роботи «Дії»

Сервісний центр МВС в Полтавській області відповів на чотири поширених питання щодо роботи мобільного додатку «Дія».
Чому мені відмовлено у верифікації?
Деякі дані надіслані від громадянина та дані в державних реєстрах можуть не збігатися. Тому в разі відмови у верифікації рекомендується звернутися до територіального сервісного центру МВС.
В застосунку «Дія» підтягнулося чуже фото
Надішліть повідомлення з описом проблеми, зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера та фото посвідчення водія з обох сторін на електронну адресу технічної підтримки support@hsc.gov.ua.
Залишив заявку на верифікацію і досі не отримав відповіді
Звернення розглядаються в термін не більше одного місяця від дня її надходження. Зазвичай заявки на верифікацію опрацьовуються швидше в порядку їх надходження.
Прийшло повідомлення, що верифікація успішна, але в «Дії» зміни не відбулися
З моменту успішної верифікації оновлені дані будуть відображені в електронному кабінеті водія протягом 24 годин, після чого підтягнуться в додаток «Дія».