У поліцейських у Кременчуці та Полтаві склався «флеш-рояль»

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 012 Комментариев: 1

Прокуратура відзвітувалася про викриття злочинної групи, яка налагодила гральний бізнес під прикриттям клубів спортивного покеру

Прокуратура Полтавської області відзвітувалася про викриття у Кременчуці та Полтаві незаконних казино, які працювали під прикриттям клубів спортивного покеру CARRE. За даними прокуратури, організували заборонений гральний бізнес 5 осіб (організатор та 4 адміністратори).





Під час одночасних обшуків у гральних закладах Полтави і Кременчука та за місцем проживання осіб вилучено 6 покерних столів, більше 14 тисяч ігрових фішок, з яких кеш-фішок на загальну суму понад 5 млн грн, ноутбуки, мобільні телефони, системи відеонагляду та 125 тис грн.





Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб). Цей злочин карається штрафом від 680 тис грн до 850 тис грн.