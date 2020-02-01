Кременчуг, Здоровье

У лікарні «Кременчуцька» змінились мобільні номери

Сегодня, 09:14 Просмотров: 760

 

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» змінили номери мобільних телефонів відділень:

  • Приймальня директора – 063-337-81-05
  • Приймальне відділення – 063-337-80-59
  • Реєстратура (на Павлова,2) -063-337-91-20
  • Реєстратура (на проспекті Лесі Українки, 80) – 063-337-91-21
  • Інфекційне відділення – 063-337-80-64
  • Травмпункт – 063-337-80-51
  • Відділення реанімації – 063-337-80-53
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Автор: Альона Душенко
Теги: лікарня больница Кременчугская
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