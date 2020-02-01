У лікарні «Кременчуцька» змінились мобільні номери
Сегодня, 09:14
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У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» змінили номери мобільних телефонів відділень:
- Приймальня директора – 063-337-81-05
- Приймальне відділення – 063-337-80-59
- Реєстратура (на Павлова,2) -063-337-91-20
- Реєстратура (на проспекті Лесі Українки, 80) – 063-337-91-21
- Інфекційне відділення – 063-337-80-64
- Травмпункт – 063-337-80-51
- Відділення реанімації – 063-337-80-53
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