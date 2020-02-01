Происшествия

Поблизу гори Піп Іван заблукали туристи із Полтави

Сегодня, 08:40 Просмотров: 762 Комментариев: 1

 

Горе-туристів рятувальники шукали 4 години

31 січня поблизу гори Піп Іван заблукали туристи із Полтави, повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Закарпатській області.


22-річний та 23-річний чоловіки втратили орієнтири та заблукали під час проходження туристичного маршруту в районі полонини Балцатул поблизу г. Піп Іван Чорногірський Рахівського району.


Пошуково-рятувальна операція тривала 4 години і вже опівночі чоловіків знайшли фахівці гірського пошуково-рятувального відділення м. Рахів.

При зустрічі з'ясувалось, що в одного з чоловіків почався жар, тож рятувальники спочатку надали йому першу долікарську допомогу, а потім доправили заблукалих до Рахова.


Дорогою до міста стан здоров'я туриста значно покращився, тож від госпіталізації він відмовився.

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: facebook.com
Теги: туризм потерялся спасатели

Комментарии: 1

1 507
mangust-1:
Сегодня, 11:31

Алкоголь-ворог орієнтації.


+2
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