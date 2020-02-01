Поблизу гори Піп Іван заблукали туристи із Полтави

Сегодня, 08:40 Просмотров: 762 Комментариев: 1

31 січня поблизу гори Піп Іван заблукали туристи із Полтави, повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Закарпатській області.





22-річний та 23-річний чоловіки втратили орієнтири та заблукали під час проходження туристичного маршруту в районі полонини Балцатул поблизу г. Піп Іван Чорногірський Рахівського району.





Пошуково-рятувальна операція тривала 4 години і вже опівночі чоловіків знайшли фахівці гірського пошуково-рятувального відділення м. Рахів.





При зустрічі з'ясувалось, що в одного з чоловіків почався жар, тож рятувальники спочатку надали йому першу долікарську допомогу, а потім доправили заблукалих до Рахова.





Дорогою до міста стан здоров'я туриста значно покращився, тож від госпіталізації він відмовився.