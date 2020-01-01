Добрі новини: у Кременчуці захворюваність на грип та ГРВІ знижується
Сегодня, 08:00
Просмотров: 83
На цьому тижні кожного дня реєструють усе менше кременчужан, які захворіли
У Кременчуці захворюваність на грип та ГРВІ має тенденцію до зниження. Таку інформацію надав начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа.
Управління охорони здоров’я Кременчука наводить наступні дані щодо ГРВІ:
- у понеділок, 27 січня, у місті зареєстрували 104 випадки захворювання дорослих та 321 первинний випадок захворювань дітей на ГРВІ (менше 1% від наявного дитячого населення);
- у вівторок, 28 січня, зменшилася кількість первинно захворівших дітей до 275;
- така ж тенденція продовжилася і в середу, 29 січня, – кількість первинно захворівших дітей скоротилася до 203;
- за четвер, 30 січня, продовжується зменшення первинних звернень з приводу ГРВІ – дітей 191, дорослих 64.
Також у четвер зареєстрований один випадок захворювання на грип типу А у дитини шкільного віку.