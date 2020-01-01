Кременчуг, Здоровье

Добрі новини: у Кременчуці захворюваність на грип та ГРВІ знижується

Сегодня, 08:00 Просмотров: 83

 

На цьому тижні кожного дня реєструють усе менше кременчужан, які захворіли

У Кременчуці захворюваність на грип та ГРВІ має тенденцію до зниження. Таку інформацію надав начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа.


Управління охорони здоров’я Кременчука наводить наступні дані щодо ГРВІ:

  • у понеділок, 27 січня, у місті зареєстрували 104 випадки захворювання дорослих та 321 первинний випадок захворювань дітей на ГРВІ (менше 1% від наявного дитячого населення);
  • у вівторок, 28 січня, зменшилася кількість первинно захворівших дітей до 275;
  • така ж тенденція продовжилася і в середу, 29 січня, – кількість первинно захворівших дітей скоротилася до 203;
  • за четвер, 30 січня, продовжується зменшення первинних звернень з приводу ГРВІ – дітей 191, дорослих 64.


Також у четвер зареєстрований один випадок захворювання на грип типу А у дитини шкільного віку.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: грипп ОРВИ заболеваемость дети
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