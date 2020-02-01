ХК «Кременчук» підсилився захисниками й переміг «Крижаних Вовків»

Вчера, 17:35 Просмотров: 466

Напередодні матчу з «Крижаними Вовками», останній день трансферного вікна, хокейний клуб «Кременчук» дозаявив двох захисників - Кирила Фроленка та Георгія Пузатова.





Кирило Фроленко виступав за «Левів», «АТЕК» та «Білий Барс» з Білої Церкви. У поточному сезоні він встиг пограти за «Крижаних Вовків» та «Донбас». Георгія Пузатов грав в чемпіонатах Росії та Білорусі, останньою його командою був «Вітебськ», де він грав у Екстралізі-Б, та закинув 16 шайб і віддав 32 асисти.





Сьогодні, 1 лютого, 33-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч свої матчем продовжили столичні «Крижані Вовки» і «Кременчук» - 2:6.





Матч господарі майданчика почали дуже активно і відразу показали свою готовність зіграти на рівних - на п'ятій хвилині поєдинку Сергій Мікульчик точним ударом відкрив рахунок у матчі. Кременчужани швидко зібралися і за наступні 4 хвилини не тільки зрівняло рахунок, а й збільшили розрив у рахунку до двох шайб. Під кінець періоду Сергій Мікульчик зробив дубль, мінімально наблизившись до супротивника з Кременчука, проте зрівняти цифри на табло у них так і не вийшло.





У другому періоді команди і зовсім вирівняли гру, обрушивши на ворота Микити Петленка та В'ячеслава Новицького. Однак, реалізувати свої моменти, як у киян, так і у кременчужан не вийшло.





Збільшувати рахунок на табло, після «сухих» фактично 30 хвилин матчу, почали гості майданчика - Всеволод Толстушко оформив дубль, а потім свій момент реалізував Дмитро Орлов. «Крижані Вовки» як би не старалися відповісти закинутими шайбами, проте знову прошити В'ячеслава Новицького у них не вийшло.