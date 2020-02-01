Відбіркові змагання з Taekwondo WTF зібрали понад 90 кременчужан

22 лютого у Кременчуці пройшли відбіркові змагання з олімпійського виду спорту TAEKWONDO WTF, про це «Телеграфу» повідомив голова Федерації Олександр Березянський.
У змаганнях взяли участь понад 90 учасників різної вікової категорії.
Дівчатка і хлопчики показали свої результати на тренуваннях і силу волі до перемоги.
Всі спортсмени показали прекрасну техніку і були нагороджені солодкими подарунками. Попереду їх чекають обласні змагання та чемпіонати України.
Кадети
|вагова категорія
|33
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Наконечний Єгор
|Гімназія 12
|2008
|1
|Брага Олександр
|Гімназія 18
|2007
|2
|Макушкін Олександр
|Гімназія 12
|2007
|3
|Наконечний Артем
|Гімназія 12
|2006
|3
|вагова категорія
|37
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Бутенко Олександра
|Гімназія 12
|2008
|1
|Маркар’ян Вероніка
|СК «ТОРНАДО»
|2008
|2
|Набока Дарина
|СК «ТОРНАДО»
|2007
|3
|Шевченко Каріна
|СК «ТОРНАДО»
|2008
|3
|вагова категорія
|41
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Федоренко Максим
|Гімназія 12
|2008
|1
|Бутенко Роман
|Гімназія 18
|2006
|2
|Носуль Михайло
|Гімназія 18
|2007
|3
|Путілін Влад
|Гімназія 1
|2007
|3
|вагова категорія
|49
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Анастас'єв Адріан
|Гімназія 28
|2006
|1
|Мелах Михайло
|Гімназія 28
|2008
|2
|Година Єгор
|Гімназія 28
|2008
|3
|Діденко Даніїл
|Гімназія 12
|2008
|3
|вагова категорія
|51
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Матюшенко Марія
|Гімназія 28
|2008
|1
|Щербина Настя
|Ліцей №?17
|2006
|2
|Михайлова Аміна
|Гімназія 28
|2008
|3
|Гудзь Софія
|Гімназія 28
|2008
|3
|вагова категорія
|53
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Полтавець Артем
|Гімназія 28
|2007
|1
|Лопатнюк Дмитро
|Гімназія 18
|2008
|2
Юнаки
|вагова категорія
|30
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Михайлов Кирил
|Гімназія 28
|2010
|1
|Бузанаков Іван
|Гімназія 12
|2010
|2
|Косарев Степан
|Ліцей №4
|2009
|3
|Кірічук Дмитро
|Гімназія 18
|2009
|3
|вагова категорія
|33
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Савченко Денис
|Гімназія 18
|2009
|1
|Калач Ярослав
|Гімназія 18
|2010
|2
|Гребенюк Артем
|Гімназія 18
|2009
|3
|Кибкало Віталій
|Гімназія 28
|2010
|3
|вагова категорія
|40
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Стеценко Артем
|Гімназія 18
|2009
|1
|Бутенко Арсеній
|Гімназія 12
|2009
|2
|Горбач Ігорь
|Гімназія 28
|2010
|3
|Ґудзь Михайло
|Гімназія 28
|2010
|3
|вагова категорія
|44
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Федота Ілля
|Гімназія 28
|2009
|1
|Бібік Денис
|Гімназія 18
|2009
|2
|Біжко Олександр
|СК "ТОРНАДО"
|2009
|3
|вагова категорія
|57
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Манзя Іван
|Гімназія 12
|2009
|1
|Смірнов Олександр
|Гімназія 28
|2009
|2
Юніори
|вагова категорія
|48
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Безребрий Кирило
|Гімназія 18
|2003
|1
|Ноженко Роман
|Гімназія 28
|2005
|2
|Петренко Святослав
|Гімназія 28
|2005
|3
|Жадан Сергій
|Гімназія 1
|2004
|3
|вагова категорія
|63
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Серебряков Богдан
|Гімназія 18
|2003
|1
|Савченко Дмитро
|Гімназія 18
|2004
|2
|Бородін Ілля
|Гімназія 18
|2005
|3
|Воропай Євген
|Гімназія 18
|2005
|3
Молодші юнаки
|вагова категорія
|24
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Рощін Микита
|Гімназія 28
|2012
|1
|Коваль Артем
|Гімназія 28
|2011
|2
|Кропотов Сергій
|Гімназія 28
|2012
|3
|Валковий Тимур
|Гімназія 28
|2012
|3
|вагова категорія
|26
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Коробка Марія
|Гімназія 28
|2012
|1
|Голобородько Поліна
|Гімназія 28
|2012
|2
|вагова категорія
|28
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Бутенко Кирило
|Гімназія 12
|2011
|1
|Бобраков Павло
|Гімназія 28
|2011
|2
|Трегубенко Назар
|Гімназія 28
|2012
|3
|Сініченко Артем
|Гімназія 28
|2012
|3
|вагова категорія
|32
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Малець Ростислав
|Гімназія 12
|2011
|1
|Левченко Денис
|Гімназія 28
|2011
|2
|вагова категорія
|37
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Онасенко Дмитро
|Гімназія 28
|2012
|1
|Данильчук Марк
|Гімназія 28
|2011
|2
Юнаки
|вагова категорія
|27
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Мамиркін Володимир
|Гімназія 12
|2010
|1
|Чернецький Владислав
|Гімназія 28
|2010
|2
|вагова категорія
|33
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Джулай Георгій
|Гімназія 12
|2010
|1
|Гулінський Михайло
|Гімназія 28
|2010
|2
|вагова категорія
|40
|кг
|П.I.Б.
|мiсто
|рiк народження
|пасок
|місце
|Шапіро Артур
|ЗОШ 28
|2010
|1
|Петьолкін Богдан
|ЗОШ 28
|2010
|2