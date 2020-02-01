Відбіркові змагання з Taekwondo WTF зібрали понад 90 кременчужан

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22 лютого у Кременчуці пройшли відбіркові змагання з олімпійського виду спорту TAEKWONDO WTF, про це «Телеграфу» повідомив голова Федерації Олександр Березянський.





У змаганнях взяли участь понад 90 учасників різної вікової категорії.



Дівчатка і хлопчики показали свої результати на тренуваннях і силу волі до перемоги.





Всі спортсмени показали прекрасну техніку і були нагороджені солодкими подарунками. Попереду їх чекають обласні змагання та чемпіонати України.





Результати змагань





Група А

Кадети

вагова категорія 33 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Наконечний Єгор Гімназія 12 2008 1 Брага Олександр Гімназія 18 2007 2 Макушкін Олександр Гімназія 12 2007 3 Наконечний Артем Гімназія 12 2006 3 вагова категорія 37 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Бутенко Олександра Гімназія 12 2008 1 Маркар’ян Вероніка СК «ТОРНАДО» 2008 2 Набока Дарина СК «ТОРНАДО» 2007 3 Шевченко Каріна СК «ТОРНАДО» 2008 3 вагова категорія 41 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Федоренко Максим Гімназія 12 2008 1 Бутенко Роман Гімназія 18 2006 2 Носуль Михайло Гімназія 18 2007 3 Путілін Влад Гімназія 1 2007 3 вагова категорія 49 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Анастас'єв Адріан Гімназія 28 2006 1 Мелах Михайло Гімназія 28 2008 2 Година Єгор Гімназія 28 2008 3 Діденко Даніїл Гімназія 12 2008 3 вагова категорія 51 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Матюшенко Марія Гімназія 28 2008 1 Щербина Настя Ліцей №?17 2006 2 Михайлова Аміна Гімназія 28 2008 3 Гудзь Софія Гімназія 28 2008 3 вагова категорія 53 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Полтавець Артем Гімназія 28 2007 1 Лопатнюк Дмитро Гімназія 18 2008 2





Юнаки

вагова категорія 30 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Михайлов Кирил Гімназія 28 2010 1 Бузанаков Іван Гімназія 12 2010 2 Косарев Степан Ліцей №4 2009 3 Кірічук Дмитро Гімназія 18 2009 3 вагова категорія 33 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Савченко Денис Гімназія 18 2009 1 Калач Ярослав Гімназія 18 2010 2 Гребенюк Артем Гімназія 18 2009 3 Кибкало Віталій Гімназія 28 2010 3 вагова категорія 40 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Стеценко Артем Гімназія 18 2009 1 Бутенко Арсеній Гімназія 12 2009 2 Горбач Ігорь Гімназія 28 2010 3 Ґудзь Михайло Гімназія 28 2010 3 вагова категорія 44 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Федота Ілля Гімназія 28 2009 1 Бібік Денис Гімназія 18 2009 2 Біжко Олександр СК "ТОРНАДО" 2009 3 вагова категорія 57 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Манзя Іван Гімназія 12 2009 1 Смірнов Олександр Гімназія 28 2009 2





Юніори

вагова категорія 48 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Безребрий Кирило Гімназія 18 2003 1 Ноженко Роман Гімназія 28 2005 2 Петренко Святослав Гімназія 28 2005 3 Жадан Сергій Гімназія 1 2004 3 вагова категорія 63 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Серебряков Богдан Гімназія 18 2003 1 Савченко Дмитро Гімназія 18 2004 2 Бородін Ілля Гімназія 18 2005 3 Воропай Євген Гімназія 18 2005 3





ГРУПА Б

Молодші юнаки

вагова категорія 24 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Рощін Микита Гімназія 28 2012 1 Коваль Артем Гімназія 28 2011 2 Кропотов Сергій Гімназія 28 2012 3 Валковий Тимур Гімназія 28 2012 3 вагова категорія 26 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Коробка Марія Гімназія 28 2012 1 Голобородько Поліна Гімназія 28 2012 2 вагова категорія 28 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Бутенко Кирило Гімназія 12 2011 1 Бобраков Павло Гімназія 28 2011 2 Трегубенко Назар Гімназія 28 2012 3 Сініченко Артем Гімназія 28 2012 3 вагова категорія 32 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Малець Ростислав Гімназія 12 2011 1 Левченко Денис Гімназія 28 2011 2 вагова категорія 37 кг П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце Онасенко Дмитро Гімназія 28 2012 1 Данильчук Марк Гімназія 28 2011 2





Юнаки