Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Відбіркові змагання з Taekwondo WTF зібрали понад 90 кременчужан

Сегодня, 10:32 Просмотров: 390 Комментариев: 1

 

Змагання відбулися у приміщенні КДЮСШ №2

22 лютого у Кременчуці пройшли відбіркові змагання з олімпійського виду спорту TAEKWONDO WTF, про це «Телеграфу» повідомив голова Федерації Олександр Березянський.


У змаганнях взяли участь понад 90 учасників різної вікової категорії.


Дівчатка і хлопчики показали свої результати на тренуваннях і силу волі до перемоги.


Всі спортсмени показали прекрасну техніку і були нагороджені солодкими подарунками. Попереду їх чекають обласні змагання та чемпіонати України.


Результати змагань 


Група А 

Кадети

вагова категорія 33 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Наконечний Єгор Гімназія 12 2008 1
Брага Олександр Гімназія 18 2007 2
Макушкін Олександр Гімназія 12 2007 3
Наконечний Артем Гімназія 12 2006 3
         
вагова категорія 37 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Бутенко Олександра Гімназія 12 2008 1
Маркар’ян Вероніка СК «ТОРНАДО» 2008 2
Набока Дарина СК «ТОРНАДО» 2007 3
Шевченко Каріна СК «ТОРНАДО» 2008 3
 
вагова категорія 41 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Федоренко Максим Гімназія 12 2008 1
Бутенко Роман Гімназія 18 2006 2
Носуль Михайло Гімназія 18 2007 3
Путілін Влад Гімназія 1 2007 3
вагова категорія 49 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Анастас'єв Адріан Гімназія 28 2006 1
Мелах Михайло Гімназія 28 2008 2
Година Єгор Гімназія 28 2008 3
Діденко Даніїл Гімназія 12 2008 3
вагова категорія 51 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Матюшенко Марія Гімназія 28 2008 1
Щербина Настя Ліцей №?17 2006 2
Михайлова Аміна Гімназія 28 2008 3
Гудзь Софія Гімназія 28 2008 3
вагова категорія 53 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Полтавець Артем Гімназія 28 2007 1
Лопатнюк Дмитро Гімназія 18 2008 2


Юнаки

вагова категорія 30 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Михайлов Кирил Гімназія 28 2010 1
Бузанаков Іван Гімназія 12 2010 2
Косарев Степан Ліцей №4 2009 3
Кірічук Дмитро Гімназія 18 2009 3
вагова категорія 33 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Савченко Денис Гімназія 18 2009 1
Калач Ярослав Гімназія 18 2010 2
Гребенюк Артем Гімназія 18 2009 3
Кибкало Віталій Гімназія 28 2010 3
вагова категорія 40 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Стеценко Артем Гімназія 18 2009 1
Бутенко Арсеній Гімназія 12 2009 2
Горбач Ігорь Гімназія 28 2010 3
Ґудзь Михайло Гімназія 28 2010 3
вагова категорія 44 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Федота Ілля Гімназія 28 2009 1
Бібік Денис Гімназія 18 2009 2
Біжко Олександр СК "ТОРНАДО" 2009 3
вагова категорія 57 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Манзя Іван Гімназія 12 2009 1
Смірнов Олександр Гімназія 28 2009 2


Юніори 

вагова категорія 48 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Безребрий Кирило Гімназія 18 2003 1
Ноженко Роман Гімназія 28 2005 2
Петренко Святослав Гімназія 28 2005 3
Жадан Сергій Гімназія 1 2004 3
вагова категорія 63 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Серебряков Богдан Гімназія 18 2003 1
Савченко Дмитро Гімназія 18 2004 2
Бородін Ілля Гімназія 18 2005 3
Воропай Євген Гімназія 18 2005 3


ГРУПА Б 

Молодші юнаки

вагова категорія 24 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Рощін Микита Гімназія 28 2012 1
Коваль Артем Гімназія 28 2011 2
Кропотов Сергій Гімназія 28 2012 3
Валковий Тимур Гімназія 28 2012 3
вагова категорія 26 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Коробка Марія Гімназія 28 2012 1
Голобородько Поліна Гімназія 28 2012 2
вагова категорія 28 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Бутенко Кирило Гімназія 12 2011 1
Бобраков Павло Гімназія 28 2011 2
Трегубенко Назар Гімназія 28 2012 3
Сініченко Артем Гімназія 28 2012 3
вагова категорія 32 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Малець Ростислав Гімназія 12 2011 1
Левченко Денис Гімназія 28 2011 2
вагова категорія 37 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Онасенко Дмитро Гімназія 28 2012 1
Данильчук Марк Гімназія 28 2011 2


Юнаки

вагова категорія 27 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Мамиркін Володимир Гімназія 12 2010 1
Чернецький Владислав Гімназія 28 2010 2
вагова категорія 33 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Джулай Георгій Гімназія 12 2010 1
Гулінський Михайло Гімназія 28 2010 2
вагова категорія 40 кг
П.I.Б. мiсто рiк народження пасок місце
Шапіро Артур ЗОШ 28 2010 1
Петьолкін Богдан ЗОШ 28 2010 2
1
Автор: Альона Душенко Источник фото: Олександр Попенко
Теги: таеквон­до

Комментарии: 1

125
cheh_a:
Сегодня, 11:50

детки бросили планшеты...


0
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