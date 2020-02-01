У Кременчуці розшукують військовослужбовця, який протягом чотирьох днів не виходить на зв'язок з рідними

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 145

Пішов на зустріч з товаришами 21 лютого і досі не повернувся додому

До правоохоронців звернулись рідні 33-річного Камєнєва Євгена Вікторовича, щоб повідомити про його зникнення. 21 лютого о 21.30 військовослужбовець вийшов з помешкання за адресою квартал 297 на зустріч до товаришів та до вказаного часу не повернувся. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, 23 січня останній раз виходив на зв'язок, зараз телефон вимкнений.





Опис: зріст - 183 см., вага - близько 75 кг. Має коротке темне волосся, темно сірі очі, середньої тілобудови. Був одягнений в темно синю куртку, блакитні джинси та темно зелену шапку. На лівій нозі має наколінник, що носить після отримання травми.





Якщо володієте інформацією про місцеперебування чоловіка, повідомте за телефонами: 0997933504, 0688728558.