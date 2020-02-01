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У тендері на реконструкцію дитсадка у Кременчуці немає переможців

Сегодня, 12:02 Просмотров: 247

 

Всі пропозиції учасників ввдхилені

19 лютого комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) провело тендер на реконструкцію дитячого садка на вул. Генерала Манагарова, 5-А. Участь у тендері брало три фірми: ТОВ «Будівельник» (починав реконструкцію у 2017 році, а потім відмовився від підряду), ТОВ «КПД-18» та ТОВ «Транс Техно Сервіс +». Усі три учасники – харківські фірми. За результатами аукціону, найнижчу ціну запропонувало ТОВ «КПД-18».


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24 лютого стало відомо, що УКБ відхилив тендерну пропозицію ТОВ «КПД-18» через недоліки банківської гарантії, яку вимагалося надати за умовами тендерної документації. Інформація розміщена у ProZorro.


Потім тендерний комітет по черзі (від наступної економічно вигідної) розглянув пропозиції  ТОВ «Транс Техно Сервіс +» - фірми, яка «переплутала» тендер - та ТОВ «Будівельник». Усі пропозиції були відхилені. Тепер УКБ має оголосити новиц тендер на об'єкт.


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Нагадаємо, що реконструкція триває з 2017 року. За цей час дитсадок подорожчав на 13 мільйонів.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тендер закупівля дитсадок реконструкція управління капітального будівництва змова
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