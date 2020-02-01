У Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн

Третій учасник тендеру, взагалі «забув», куди прийшов, бо подав пакет документів взагалі на інший об’єкт
19 лютого комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) провело тендер на реконструкцію дитячого садка на вул. Генерала Манагарова, 5-А. Очікувана вартість закупівлі, визначена замовником – 24 млн 646,7 тис грн.
Критерієм відбору переможця була 100% ціна. За результатами аукціону, найнижчу ціну запропонувало ТОВ «КПД-18» - 24 млн 586,6 тис грн, наразі її можуть визнати переможцем - пропозиція очікує рішення. Інформація розміщена в системі електронних закупівель ProZorro.
Реконструкція дитсадка триває з 2017 року. І починав її нинішній учасник нового тендеру – ТОВ «Будівельник», який згодом просто відмовився від підряду: УКБ розірвало договір і тепер проводить тендер по-новому. Як бачимо, тепер виконавець робіт раптом передумав, і знову захотів будувати недобудоване.
Конкурентів у «старого» підрядника було два - ТОВ «КПД-18», яке ми уже назвали, та ТОВ «Транс Техно Сервіс +». Усі три учасника – харківські фірми.
І не лише це їх поєднує. Як виявилося, ТОВ «КПД-18» працювало субпідрядником у ТОВ «Будівельник», причому на цьому ж об’єкті – на реконструкції дитсадка на вул. Генерала Манагарова, 5-А.
У тендерній документації ТОВ «КПД-18» подало схвальний лист від свого «патрона» - ТОВ «Будівельник» та додало відповідний договір (тендерна документація вимагала документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт).
Більше того, ТОВ «КПД-18» подало довідку про те, що орендуватиме техніку в ТОВ «Будівельник». Отака вигода цій фірмі - навіть у разі перемоги конкурента.
Звісно, за умов дружньої підтримки під час аукціону учасники не знижували ціну. Отака вона «конкуренція» з явними ознаками змови. Сподіваємось, цим спільним та злагодженим походом фірм на тендер зацікавиться Антимонопольний комітет.
ТОВ «Транс Техно Сервіс +» - третій учасник торгів – теж не знижував ціну. У заявці цієї фірми ми побачили купу документів взагалі на інший об’єкт – реконструкцію очисних споруд у селищі Сахновщина.
Насправді, швидше за все, забудькуватість тут ні до чого: маємо справу з класичним технічним учасником закупівлі. До речі, під час тендеру ця фірма теж не знижувала ціну.
Отакі потішні торги маємо у Кременчуці за 24 мільйона.
У 2017 році реконструкція дитсадка на вул. Генерала Манагарова, 5-А була оцінена в 17,6 млн грн. Тоді УКБ уклав угоду на цю суму з ТОВ «Будівельник» до 31 грудня 2018 року. При цьому більш економічно вигідна пропозиція від ТОВ «Фабрика будинків» біла відхилена через те, що учасник не надав у повному обсязі всіх документів.
Як і по більшості об’єктів, бюджет у повному обсязі не профінансував роботи, і до кінця 2018 року вони виконані не були. Угоду з ТОВ «Будівельник» продовжили до 31 грудня 2019 року. При цьому у вересні минулого року УКБ уклав угоду з підрядником на додаткові роботи на суму 5,7 млн грн. Та раптом договір розірвали через відмову підрядника – саме така причина вказана в ProZorro. Проплату за додатковим договором замовник не здійснив, за першим договором заплатив майже 5 млн грн.
З урахуванням суми фактичної проплати, вартість реконструкції об'єкту складе 29,6 млн грн, тобто в цілому роботи подорожчали на 13 мільйонів гривень.
Дитсадок на вул. Манагарова (колишній садок №45) простояв покинутим майже 10 років. Після закриття садка тут колись була приватна школа, а потім будівля руйнувалася, обростала бур'яном. Про те,що діялося в колишньому садочку, ТЪ писав у 2009 році.