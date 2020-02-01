У Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн

Сегодня, 17:27 Просмотров: 1 657 Комментариев: 2

Третій учасник тендеру, взагалі «забув», куди прийшов, бо подав пакет документів взагалі на інший об’єкт



































Фото: Артем Коваленко







19 лютого комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) провело тендер на реконструкцію дитячого садка на вул. Генерала Манагарова, 5-А. Очікувана вартість закупівлі, визначена замовником – 24 млн 646,7 тис грн.

Критерієм відбору переможця була 100% ціна. За результатами аукціону, найнижчу ціну запропонувало ТОВ «КПД-18» - 24 млн 586,6 тис грн, наразі її можуть визнати переможцем - пропозиція очікує рішення. Інформація розміщена в системі електронних закупівель ProZorro .





Два учасника пов’язані співпрацею на цьому ж об’єкті





Реконструкція дитсадка триває з 2017 року. І починав її нинішній учасник нового тендеру – ТОВ «Будівельник», який згодом просто відмовився від підряду: УКБ розірвало договір і тепер проводить тендер по-новому. Як бачимо, тепер виконавець робіт раптом передумав, і знову захотів будувати недобудоване.





Конкурентів у «старого» підрядника було два - ТОВ «КПД-18», яке ми уже назвали, та ТОВ «Транс Техно Сервіс +». Усі три учасника – харківські фірми.





І не лише це їх поєднує. Як виявилося, ТОВ «КПД-18» працювало субпідрядником у ТОВ «Будівельник», причому на цьому ж об’єкті – на реконструкції дитсадка на вул. Генерала Манагарова, 5-А.





У тендерній документації ТОВ «КПД-18» подало схвальний лист від свого «патрона» - ТОВ «Будівельник» та додало відповідний договір (тендерна документація вимагала документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт).

Більше того, ТОВ «КПД-18» подало довідку про те, що орендуватиме техніку в ТОВ «Будівельник». Отака вигода цій фірмі - навіть у разі перемоги конкурента.









Звісно, за умов дружньої підтримки під час аукціону учасники не знижували ціну. Отака вона «конкуренція» з явними ознаками змови. Сподіваємось, цим спільним та злагодженим походом фірм на тендер зацікавиться Антимонопольний комітет.





Третій учасник «переплутав» тендери





ТОВ «Транс Техно Сервіс +» - третій учасник торгів – теж не знижував ціну. У заявці цієї фірми ми побачили купу документів взагалі на інший об’єкт – реконструкцію очисних споруд у селищі Сахновщина.









Насправді, швидше за все, забудькуватість тут ні до чого: маємо справу з класичним технічним учасником закупівлі. До речі, під час тендеру ця фірма теж не знижувала ціну.





Отакі потішні торги маємо у Кременчуці за 24 мільйона.





Дитсадок уже подорожчав на 13 мільйонів





У 2017 році реконструкція дитсадка на вул. Генерала Манагарова, 5-А була оцінена в 17,6 млн грн. Тоді УКБ уклав угоду на цю суму з ТОВ «Будівельник» до 31 грудня 2018 року. При цьому більш економічно вигідна пропозиція від ТОВ «Фабрика будинків» біла відхилена через те, що учасник не надав у повному обсязі всіх документів.





Як і по більшості об’єктів, бюджет у повному обсязі не профінансував роботи, і до кінця 2018 року вони виконані не були. Угоду з ТОВ «Будівельник» продовжили до 31 грудня 2019 року. При цьому у вересні минулого року УКБ уклав угоду з підрядником на додаткові роботи на суму 5,7 млн грн. Та раптом договір розірвали через відмову підрядника – саме така причина вказана в ProZorro. Проплату за додатковим договором замовник не здійснив, за першим договором заплатив майже 5 млн грн.





З урахуванням суми фактичної проплати, вартість реконструкції об'єкту складе 29,6 млн грн, тобто в цілому роботи подорожчали на 13 мільйонів гривень.





Дитсадок на вул. Манагарова (колишній садок №45) простояв покинутим майже 10 років. Після закриття садка тут колись була приватна школа, а потім будівля руйнувалася, обростала бур'яном. Про те,що діялося в колишньому садочку, ТЪ писав у 2009 році.



