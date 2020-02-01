Кременчуг, Помощь военным

Гостинці від кременчужан передали спецпризначенцям на передову (уточнено)

Сегодня, 18:01 Просмотров: 519 Комментариев: 2

 

Бійці передають величезну вдячність кременчужанам за допомогу

Допомогу від кременчужан для бійців Сил спеціальних операцій відправили на передову. 25 літрів антифризу-концентрату за кошти зібрані в приймальній «Приватної газети» доставили військовим. 


Бійці дякують кременчужанам за швидко зібрану необхідну допомогу. 


50 літрів антифризу кременчужани передали спецпризначенцям на передову

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Автор: Альона Душенко
Теги: благотворительность помощь военным

Комментарии: 2

3 508
zzzzzz:
Сегодня, 18:37

вот куда надо было оптовичкам отправить продуктов, но тут сильно не распиаришся, то ли дело Н.Санжары....


+3
718
Angel737:
Сегодня, 18:47

Респект нашим Защитникам Родины и Правому сектору.


+1
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