Гостинці від кременчужан передали спецпризначенцям на передову (уточнено)

Сегодня, 18:01 Просмотров: 519 Комментариев: 2

Допомогу від кременчужан для бійців Сил спеціальних операцій відправили на передову. 25 літрів антифризу-концентрату за кошти зібрані в приймальній «Приватної газети» доставили військовим.





Бійці дякують кременчужанам за швидко зібрану необхідну допомогу.



