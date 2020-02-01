Допомогу від кременчужан для бійців Сил спеціальних операцій відправили на передову. 25 літрів антифризу-концентрату за кошти зібрані в приймальній «Приватної газети» доставили військовим.
Бійці дякують кременчужанам за швидко зібрану необхідну допомогу.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).