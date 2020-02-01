Кременчуг, Помощь военным

50 літрів антифризу кременчужани передали спецпризначенцям на передову

Сегодня, 16:31 Просмотров: 291

 

«Ніштячки» поїхали з приймальної «Приватки»

З настанням холодів на сході України на передових позиціях почалися проблеми з рівня готовності техніки. Як розповів головний редактор «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов, підрозділ ССО (сили спецоперацій) попрохав кременчужан допомогти з антифризом - охолоджувальною рідиною для двигунів бронетранспортерів.


 


- Необхідно було 50 літрів антифризу G11 - ми знайшли концентрат (розчиняється у 2 рази). Для «передка» небайдужі продали нам по собівартості, просили передати бійцям привіт від автоспільноти міста. 1600 гривень, зібраних в приймальні «Приватки», поїхали на передок у вигляді антифризу для спецназу 12 лютого, - сказав головний редактор Сергій Кулясов.


 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным помощь ССО
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

Читайте также:



Вверх