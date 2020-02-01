50 літрів антифризу кременчужани передали спецпризначенцям на передову

Сегодня, 16:31 Просмотров: 291

З настанням холодів на сході України на передових позиціях почалися проблеми з рівня готовності техніки. Як розповів головний редактор «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов, підрозділ ССО (сили спецоперацій) попрохав кременчужан допомогти з антифризом - охолоджувальною рідиною для двигунів бронетранспортерів.









- Необхідно було 50 літрів антифризу G11 - ми знайшли концентрат (розчиняється у 2 рази). Для «передка» небайдужі продали нам по собівартості, просили передати бійцям привіт від автоспільноти міста. 1600 гривень, зібраних в приймальні «Приватки», поїхали на передок у вигляді антифризу для спецназу 12 лютого, - сказав головний редактор Сергій Кулясов.



