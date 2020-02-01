Сьогодні на Ревівці відкрилася комунальна аптека

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Вона працюватиме в одному приміщенні з амбулаторією Центру первинної медико-санітарної допомоги

Сьогодні, 12 лютого, на Ревівці відкрився аптечний пункт №4 комунальної аптеки №90. Про відкриття закладу інформує мерія Кременчука.

Кілька місяців тому у цьому мікрорайоні запрацювала амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтепер амбулаторія і аптека функціонуватимуть в одному приміщенні, і жителям Ревівки не потрібно буде їздити за ліками аж у центр міста.





Аптека працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00, вихідні - субота, неділя.

Міський голова Віталій Малецький під час відкриття зазначив, що у найближчому майбутньому, окрім комунальної аптеки, на Ревівці відкриється і клуб, де діти зможуть відвідувати різні гуртки та секції і обиратимуть собі заняття за інтересами.