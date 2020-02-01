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Дизель-поезд КВСЗ на маршруте Киев-Борисполь проехал первые 25 тысяч километров

Сегодня, 16:03 Просмотров: 742

 

Кроме того, вагонзавод и УЗ заключили временный договор о техобслуживании поезда и силовых установок

10 февраля дизель-поезд КВСЗ ДПКр-3 на маршруте Киев-Борисполь проехал уже 25 002 км, сообщает пресслужба вагонзавода.


Кроме того, вагонзавод и УЗ заключили временный договор о техобслуживании поезда и силовых установок.


«Сейчас с УЖСК заключен временный договор о техническом обслуживании нового дизель-поезда и его силовых установок. Условиями соглашения предусмотрено обслуживание в объемах ТО-1, ТО-2 и ТО-3», - сказано в сообщении.


Планируется, что работы будут выполнять специалисты киевского сервисного центра КВСЗ с привлечением представителей фирмы Voith. Работники отдела техсервиса вместе со специалистами немецкой компании также провели первое плановое техобслуживание двигателей - необходимый комплекс работ после наработки силовыми установками поезда 400 моточасов.

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Новый дизель-поезд ДПКр-3 уже проехал 10 тыс. км

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: kvsz.com
Теги: КВСЗ ДПКр-3 Укрзалізниця
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