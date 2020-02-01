Дизель-поезд КВСЗ на маршруте Киев-Борисполь проехал первые 25 тысяч километров

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Кроме того, вагонзавод и УЗ заключили временный договор о техобслуживании поезда и силовых установок

10 февраля дизель-поезд КВСЗ ДПКр-3 на маршруте Киев-Борисполь проехал уже 25 002 км, сообщает пресслужба вагонзавода.





Кроме того, вагонзавод и УЗ заключили временный договор о техобслуживании поезда и силовых установок.





«Сейчас с УЖСК заключен временный договор о техническом обслуживании нового дизель-поезда и его силовых установок. Условиями соглашения предусмотрено обслуживание в объемах ТО-1, ТО-2 и ТО-3», - сказано в сообщении.





Планируется, что работы будут выполнять специалисты киевского сервисного центра КВСЗ с привлечением представителей фирмы Voith. Работники отдела техсервиса вместе со специалистами немецкой компании также провели первое плановое техобслуживание двигателей - необходимый комплекс работ после наработки силовыми установками поезда 400 моточасов.