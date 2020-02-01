Про що мріють та на що витрачають стипендії кращі студенти Кременчука

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На зустрічі зі стипендіатами міськради мер Малецький дізнавався у молоді, яким вона бачить наше місто через 5-10 років

11 лютого мер Кременчука Віталій Малецький зустрівся з кращими студентами міста — стипендіатами міської ради, які отримали грошові заохочення за успіхи у навчанні та науковій роботі, а також за активну участь у громадському житті.



За словами пана Малецького, першу стипендію міського голови започаткували у 1998 році, тоді її сума складали 50 грн, і це було у 1,5 рази більше, ніж державна стипендія, яку платили студентам на той час. Її давали всього одному студенту, згодом було ухвалене рішення надавати матеріальне заохочення одній людині на кожному факультеті Кременчуцького національного університету. Пізніше у число стипендіатів також ввійшли студенти професійно-технічних училищ та учні шкіл.







Під час вручення свідоцтва та картки, куди надходитиме стипендія, міський голова Віталій Малецький запитував студентів, на що вони витратять отримані кошти, про що мріють у професійних починанням та ким бачать себе через 5 років.



Писаренко Наталія, студентка IV курсу факультету економіки та управління КрНУ відкладе ці гроші, аби поїхати до Парижа.







Діана Похила, яка навчається на V курсі факультету електроніки та комп'ютерної інженерії КрНУ, відповіла на питання так:





- Я витрачу цю стипендію на саморозвиток. А саме: я хочу записатися на курси психології, тому що вважаю, що це потрібно. І взагалі, мені це цікаво.







Ілона Дон, студентка III курсу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ розповіла, що, можливо, витратить стипендію на подорожі. Вона сказала, що вже отримувала її раніше і минулого разу купила собі телефон.



А Марія Дегтярьова вчиться на кухаря-кондитера у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1 Кременчука та зізналася, що відкладе стипендію на відкриття власного ресторану.







Щодо планів на майбутнє, наприклад, Катерина Корягіна вчиться на модельєра та мріє про свою перукарню, Максим Бойко хоче піти працювати у Національну поліцію, а Станіслав Скрипач — бути пілотом або авіаційним інженером.



Студентка Світлана Брага — майбутній психолог, вона планує присвятити себе науковій роботі та вступити на магістратуру і аспірантуру. Валерія Дьяченко навчається на спеціальності «Право» та бажає працювати у прокуратурі, а Анжела Худик хоче стати вчителем англійської мови.



А от Костянтин Калугін (спеціальність «Автомобільний транспорт», коледж КрНУ) займається спортивно-бальними танцями уже 9 років, виступає на заходах у коледжі та у місті, і мріє працювати у цій сфері, хоча й вчиться на технічній спеціальності.



Також мер поцікавився у молоді, яким вона бачить наше місто через 5-10 років, адже саме їй розвивати його у найближчому майбутньому.



Студенти називали наступне:

з нормальним мостом;

більш екологічно чистим (тут мер повідомив, що планується акція «Зелені легені Кременчука», у рамках якої місто засаджуватимуть новими деревами);

щоб місто стало молодіжною столицею України;

щоб у Крюківській частині з'явилося більше магазинів та аптек, і щоб взагалі місто було без околиць;

заохочення медичних працівників працювати у кременчуцьких лікарнях, а не виїжджати за кордон (мер зазначив, що у Кременчуці дають службові квартири медикам, які можна приватизувати після 10 років роботи у медзакладах міста);

щоб коледжі та технікуми отримували більше фінансування (наприклад, для проведення капітальних ремонтів та створення якісної мережі опалення);

аби Кременчук став більш привабливим для туристів, бо його знають більше як місто заводів;

вирішити проблему питної води у місті.

Переглянути зустріч мера зі студентами можна тут, а дізнатися імена усіх стипендіатів ви можете, завантаживши файл: rshennya-stipendya-2020_1-pvrchchya-2.doc [61,5 Kb] (cкачиваний: 8)