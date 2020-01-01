У 2020 році 34 кращих студента Кременчука одержуватимуть стипендії міської ради

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З лютого по червень 2020 року 34 кращих студента Кременчука одержуватимуть стипендії міської ради. Про це йдеться на сайті мерії нашого міста.





За значні успіхи в навчанні та науковій роботі, а також за активну участь у громадському житті 26 студентів вишів отримуватимуть стипендії в розмірі 1 500 грн, а 8 студентів професійно-технічних училищ — у сумі 1133,75 грн. На ці цілі з міського бюджету щомісяця виділятимуть 48,7 тисяч грн.





Відповідне рішення «Про призначення стипендій Кременчуцької міської ради учнівській та студентській молоді навчальних закладів м. Кременчука» на основі подання вчених, педагогічних, студентських рад вищих навчальних закладів 31 січня ухвалив виконавчий комітет.





Нагадаємо, що з вересня 2019 року по січень 2020 року також були обрані 34 студента, які отримувати стипендію міськради, але тепер її сума виросла у порівнянні з минулим семестром.