У Полтаві презентували календар, присвячений видатним жінкам ХХ століття

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Серед особистостей, які увійшли до видання, є і три, чиї життя та доля пов’язані з Полтавщиною

У Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Гончара презентували календар, присвячений видатним жінкам ХХ століття. Серед них є і три представниці прекрасної статі, життя яких було пов'язане з Полтавщиною. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.

Настінний календар «Українські жінки ХХ століття» видав Український інститут національної пам’яті. До нього увійшли видатні, але маловідомі українки, чиї ювілеї відзначатимуть цього року.





Кожна з них у різний спосіб вплинула на становлення та розвиток української держави, її культуру, освіту й науку:

перша жінка в Австро-Угорщині, яка отримала диплом лікаря;

зв’язкова ОУН, що понад 9 років пробула в підпіллі;

заступниця командира авіаполку спеціального призначення;

засновниця жіночих відділів «Карпатської Січі».





Серед особистостей, які увійшли до видання, є і три, чиї життя та доля пов’язані з Полтавщиною:

Оксана Мешко , одна з найвизначніших діячок українського національно-визвольного руху 60-80-х років минулого століття та засновниця Української Гельсінської групи, яка відбувала заслання в 70 років;

, одна з найвизначніших діячок українського національно-визвольного руху 60-80-х років минулого століття та засновниця Української Гельсінської групи, яка відбувала заслання в 70 років; полтавська акторка Євдокія Доля (дружина Василя Верховинця);

(дружина Василя Верховинця); Зінаїда Аксентьєва – засновниця першої в Україні гравіметричної обсерваторії у Полтаві, вчена-дослідниця геофізики та астрономії, на честь якої названий один із кратерів Венери.





Ініціатор заходу, регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар зазначив, що у календарі вміщені тільки короткі відомості про згаданих жінок, але вони покликані зацікавити читача і спонукають шукати більше інформації.





- Насамперед це популяризація видатних, але маловідомих постатей українських жінок. Чи не кожна з них зазнала переслідувань від радянської чи російської влади. Тож загалом це – уроки історії, які треба засвоїти і не допустити їхнього повторення, - сказав він.





Перший наклад календарів, який надійшов до Полтави, розійшовся дуже швидко серед організацій, навчальних закладів, ЗМІ, тож довелося замовляти ще партію.



