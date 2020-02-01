В Крюкове пьяный водитель обкатывал свой Dodge Spirit

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У 40-летнего кременчужанина полицейские забрали водительское удостоверение и выписали ему протокол за вождение в нетрезвом виде

2 февраля в Кременчуге на улице Соломии Крушельницкой (Крюков), полицейские остановили автомобиль Dodge Spirit. По данным пресс-службы патрульной полиции, манера вождения водителя показалась инспекторам подозрительной.





Во время общения стало ясно, что 40-летний водитель пьян. Но проходить осмотр на состояние алкогольного опьянения он отказался. После отказа, ему выписали протокол по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения) и забрали у него водительское удостоверение, отстранив от вождения.