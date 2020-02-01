Происшествия, Полтавщина

На Полтавщине вынесли приговор «самому тяжелобольному в мире человеку»

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 293

  

120 часов общественных работ получил мужчина, который украл 30 банок варенья

5 февраля Машовский районный суд вынес приговор мужчине за нарушение ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).


С текста приговора стало известно, что кража произошла 17 декабря 2019 года. Обвиняемый имел свободный доступ к домовладению и дому потерпевшей. Мужчина зашел в жилое здание, воспользовался отсутствием внимание присутствующих и украл с нижнего отделения холодильника в коридоре тридцать пол-литровых банок малинового и клубничного варенья. Украденное поместил в две хозяйственные сумки.

Похищенным распорядился по своему усмотрению, а именно перенес к себе домой и съел.


10 января 2020 года между подозреваемым и потерпевшей было заключено соглашение о примирении. В связи с тем, что похищенное имущество потерпевшей вернуть невозможно, так как варенье использовано, а потому подозреваемый обязался до полного отбытия наказания возместить материальный ущерб в размере 1 350 гривен.


Суд соглашение утвердил, мужчину признал виновным и назначил согласованное наказание в виде общественных работ сроком 120 часов.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка кража
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