На Полтавщине вынесли приговор «самому тяжелобольному в мире человеку»

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5 февраля Машовский районный суд вынес приговор мужчине за нарушение ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).





С текста приговора стало известно, что кража произошла 17 декабря 2019 года. Обвиняемый имел свободный доступ к домовладению и дому потерпевшей. Мужчина зашел в жилое здание, воспользовался отсутствием внимание присутствующих и украл с нижнего отделения холодильника в коридоре тридцать пол-литровых банок малинового и клубничного варенья. Украденное поместил в две хозяйственные сумки.

Похищенным распорядился по своему усмотрению, а именно перенес к себе домой и съел.





10 января 2020 года между подозреваемым и потерпевшей было заключено соглашение о примирении. В связи с тем, что похищенное имущество потерпевшей вернуть невозможно, так как варенье использовано, а потому подозреваемый обязался до полного отбытия наказания возместить материальный ущерб в размере 1 350 гривен.





Суд соглашение утвердил, мужчину признал виновным и назначил согласованное наказание в виде общественных работ сроком 120 часов.